Yangın Depremleri oyuncuları kimler? Yangın Depremleri konusu nedir? Merak konusu oldu. Bilim Kurgu türündeki filmin başrolünde usta isimler yer alıyor. İşte detaylar...

YANGIN DEPREMLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Alexandra Paul

Zoe Barker

Nigel Barber

James Weber Brown

YANGIN DEPREMLERİ KONUSU

Promethean Kinetics firması, güneş enerjisine alternatif olarak enerji krizini çözecek kadar güçlü, devrim niteliğindeki bir temiz kömür enerji kaynağı olan Helios teknolojisini üretir. Ancak, bazı hükümetler Helios'un gerektirdiği güvenlik önlemlerini kesmesiyle yüksek patlayıcı ürün, Dünya kabuğunun derinliklerine sızmaya başlayarak devasa yangın patlamaları ve yüzey üzerinde şiddetli depremler meydana getirir. Şehirler sallanır ve okyanuslar yükselip durum giderek ağırlaşırken, Helios teknolojisinin yaratıcısı Eve Carter harekete geçer. Eve Carter insanlığı bu çıkmazdan kurtarabilecek midir? Kaynak: Yangın Depremleri filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi?