Yangın sonrası yaşam mücadelesi veren kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı İzmir'in Foça ilçesinde bir tesisin deposunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında yaralanan bir kaplumbağa, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Yaralı kaplumbağa daha sonra tedavi olmak üzere veterinere götürüldü.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.10.2024 - 20:20 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:20 facebook

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