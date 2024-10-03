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        Haberler Gündem İstanbul Yanlışlıkla yoldan geçenleri vurdu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yanlışlıkla yoldan geçenleri vurdu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Düşmanlık beslediği adamın peşine düşen şehir eşkiyası saldırı sırasında panikleyince yoldan geçen iki kişiyi de vurdu. Show Haber dehşet anlarının görüntülerine ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:31
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        Yanlışlıkla yoldan geçenleri vurdu!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Düşmanlık beslediği adamın peşine düşen şehir eşkiyası saldırı sırasında panikleyince yoldan geçen iki kişiyi de vurdu.

        Show Haber dehşet anlarının görüntülerine ulaştı.

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