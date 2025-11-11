Yann Tiersen 2026' yazında İstanbul'a geliyor

Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist Yann Tiersen, uzun bir aradan sonra İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak. Müzikal zarafetiyle dinleyicilerini derin duygulara sürükleyen ve kariyerinde bu yıl 30. yılı geride bırakan Yann Tiersen, 20 Haziran 2026’da StagePass organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak.

Özellikle Amélie filminin müzikleriyle tüm dünyada tanınan sanatçı, İstanbul konserinde hem geçmişten sevilen eserlerini, hem de yeni albümünden özel seçkileri dinleyicileriyle paylaşacak. Bu özel gecede, minimalist besteciliği, duygusal yoğunluğu ve sahne enerjisiyle tanınan Tiersen, izleyicilere bir konserden çok daha fazlasını, müzik, doğa, ses ve duygunun iç içe geçtiği bir sanat deneyimi sunacak. Konserin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

REKLAM

YANN TIERSEN HAKKINDA

Yaptığı film müzikleriyle dünya çapında tanınan, bu müziklerle Cesar Ödülü ve Bafta adaylığı kazanan Tiersen, kariyeri boyunca klasik müzikten elektronik ses manzaralarına, folktan ambienta uzanan zengin bir ses paleti yarattı.

Yann Tiersen'in müzik yolculuğu dört yaşında piyano çalmasıyla başladı. On üç yaşında ilk grubunu kurduktan sonra, gitar ve synth çalarak punk rock sahnesine dalan sanatçı, bir punk grubunda dört yıl geçirdikten sonra, synth, sampler ve drum machine ile solo kariyerine başladı. Bu dönem, onu farklı enstrümanları bir araya getirerek ve kendine özgü motorik akustik minyatürler yaratarak sampling'i keşfetmeye yöneltti.