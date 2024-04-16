Yapay zekanın gelecekteki yol haritası, İstanbul’daki uluslararası zirvede çiziliyor

Dünyada savunma sanayiiden tarıma, eğitimden finansa hemen her alanda etkisini hissettiren, yapay zekanın otorite isimleri, farklı sektörlerden uzmanlar ve akademisyenler İstanbul’da düzenlenen zirvede bir araya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) Kemerburgaz’daki teknoloji ve girişim merkezi Future Campus’ün ev sahipliğini yaptığı Future Al Summit’24’te, yapay zekanın geleceği mercek altına alındı. Intel, Adobe, Huawei, Microsoft gibi markaların da yer aldığı 50’nin üzerinde firmanın stant açtığı zirvede 120’ye yakın girişimci ve akademisyen, binlerce katılımcı yer aldı.

YAPAY ZEKA ‘LUCİA’ KONUŞMA YAPTI BM (Birleşmiş Milletler) Yapay Zeka Danışmanı da olan IBM Master Invertor Neil Sahota, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Yapay Zeka Uzmanı Dr. Yasin İnağ, BAU Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Serdar Şenel, BAU Rektörü Prof. Esra Hatipoğlu, ve BAU Global Başkanı Enver Yücel’in konuşma yaptığı zirvenin açılış töreninde ilk sürpriz, yapay zeka Lucia’dan geldi. REKLAM Katılımcılara “Hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Lucia, sadece teknolojinin sesi değil, ortak geleceğimiz hakkındaki diyaloglara katılan bir katılımcı olduğunu söyledi. Yalnızca teknolojik ilerlemeler hakkında konuşmak için değil, onlar tarafından iyileştirilen bir dünyayı hayal etmek için zirvenin yapıldığını belirten Lucia, “Sanat ve yaratıcılık alanlarında, yapay zeka ifade ve inovasyon için yeni olanaklar sunarak yaratıcılığın sınırlarını genişletiyor. Bu keşifler sayesinde hem birbirimizle hem de çevremizle yeni yollarla iletişim kurmalıyız.Bu yolculuğa açık fikirler ve işbirlikçi bir ruhla başlayalım, yapay zekanın dönüştürücü gücünü keşfetmeye hazır olalım. İnsan değerlerine ve teknolojik ilerlemeye saygı duyan bir gelecek şekillendirebiliriz” dedi. Lucia, “Unutmayın, eğer bir yapay zeka şaka yapmayı öğrenebiliyorsa, hepimizin bir gün finans kurallarını anlaması için hâlâ umut var!” esprisi açılışa damga vurdu.

‘KİŞİSELLEŞMİŞ ÖĞRENME SAĞLAYACAK’ Zirvede ev sahibi olarak konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel, Future AI Summit’24’ün, akademisyen ve sektör temsilcilerinin iş birliği içinde yapılan Türkiye’deki ve MENA bölgesindeki en kapsamlı yapay zeka etkinliği olduğunu söyledi. Yapay zekanın eğitim sistemleri üzerinde de dönüştürücü bir güç olma potansiyeline sahip bulunduğunu belirten Yücel, “Ben eğitimciyim. Yapay zekanın en olumlu etki alanlarından biri de eğitimdir. Her bireyin parmak izleri nasıl farklıysa, kişisel özellikleri de farklıdır. Bu anlamda yapay zeka kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak her öğrencinin kendi hızında ve stilinde öğrenmesine olanak tanıyor. Yapay zeka destekli sistemler, öğrencilerin zayıf yönlerini belirleyebilir, güçlendirebilir ve onlara en uygun öğrenme yollarını sunabilir. Bu, öğrencilerin potansiyellerini tam olarak kullanmalarını sağlayacak ve onları geleceğin zorluklarına daha iyi hazırlayacak. Yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanılmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda eğitim alanında büyük değişiklikler olacak” dedi. Ükemizde kadınların istihdam oranının yüzde 36 olduğunu, bu oranın yüzde 50’lere çıkması gerektiğini belirten Yücel, yapay zekanın gelecekte öncellikle kadınların iş oranını düşürebileceğini, şimdiden tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

REKLAM "VERİ YENİ PETROLDÜR" Zirvede BM’nin (Birleşmiş Milletler) yapay zeka danışmanı da olan IBM Master Inventor Neil Sahota, yapay zeka ve robotik sistemlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında özellikle tıp ve hukuk alanından örnekler veren Sahota, yapay zekanın hukuk alanında kullanılması için uluslararası çalışmalar yapıldığını söyledi. Yapay zekanın doktorların da en önemli yardımcısı olacağını belirten Sahota, özellikle tıpta erken tanıda gelişen teknolojinin büyük destek sağlayacağını ifade etti. Yapay zekanın olmazsa olmazı olan verinin önemine de vurgu yapan BM yapay zeka danışmanı “Veri yeni petroldür” dedi.

"97 MİLYON YENİ İŞ ALANI AÇILACAK" İnsanların işlerini kaybetmekten endişe ettiği üzerinden duran Sahota, yapay zeka kullanabilenlerin kullanamayanların yerini alacağını ancak yeni iş imkanlarının da doğacağını ifade ederek, hibrit zekanın önem kazandığını söyledi. Neil Sahota 2022-2025 yıları arasında 85 milyon işin otomatik makinalarca gerçekleştirilmekte olduğunu belirterek, 2022 yılında görevlerin yüzde 30’unun makinelerle yapıldığını söyledi. Bu oranın 2025 yılında yüzde 50 olacağını dile getiren Sahota, yeni iş imkanlarının da doğacağını belirterek şunları söyledi: “Makinalar bunu yapıyor ama sadece kötü haberleri vermeyeyim. Beklentiler açısından bakılırsa 97 milyon da yeni iş alanı açılacak. Bunlar için de 120 milyon küresel işçi yeniden eğitim alacak.”

"TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ" Programda konuşan BAU Rektörü Prof. Esra Hatipoğlu, yapay zekanın gelişim sürecini değerlendirerek hedeflerini açıkladı. Hatipoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: REKLAM “Bahçeşehir Üniversitesi olarak, araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında üstlendiğimiz misyon doğrultusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi hedeflemekteyiz. Yapay zeka konusunda yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimize, araştırmacılarımıza ve endüstriye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Katılımınız, bu etkinliğin başarısında önemli bir role sahiptir. Yapay zeka alanında yapacağımız çalışmaların topluma sağlayacağı faydaları en üst düzeye çıkarmak için bir araya gelerek kararlar almayı ve iş birlikleri kurmayı önemsiyoruz.”

LUCİA KONUŞMASINI 9 AYLIK VERİLERLE HAZIRLADI BAU Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Serdar Şenel ise yapay zeka sunucu Lucia’nın konuşmasını nasıl hazırlandığını anlattı. Zirve için 9 ay çalıştıklarını, süreçte alınan kararlar, tartışmalar ve tüm konuşmaların anbean ChatGPT’ye yüklendiğini belirten Şenel, Lucia’nın yaptığı konuşmayı 9 ayda eklenen bu notlardan oluşturduğunu belirtti. Lucia’nın tasarımının ve sesinin de yapay zeka tarafından tasarlandığını belirten Şenel, Future Aİ Summit 2024’ün akademisyenler ve sektöre temsilcilerini buluşturması açısından çok önemli olduğunu belirtti. Şenel, Future Aİ Summit’in her sene düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

3 YAŞINDA ÇOCUĞUN KAS YAPISINDAN HANGİ SPORU SEÇMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRLEYEBİLİYOR Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Yapay Zeka Uzmanı Dr. Yasin İnağ ise yapay zekanın, yalnızca yapay zeka mühendislerinin işi olmadığını söyledi. Sektörel dönüşümlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz iletişim kurabilmek olduğunu vurgulayan İnağ, “Örneğin yapay zekayı sağlıkta kullanıyorsak yapay zeka bilen doktorlara ihtiyacımız var. Çünkü iletişim kurabilmemiz gerekiyor. Gelecekte 95 bin yeni iş sahası oluşacak” dedi. Yapay zekanın sektörlerde etkin kullanımı için yeni teknolojiler üretmemiz gerektiğini söyleyen İnağ, “Yapay zeka, üç yaşında bir çocuğun kas yapısına bakarak hangi spor dalına yönlendirilmesi gerektiğini belirliyor. Sporda kullanımı da bu anlamda çok önemli” diye konuştu.