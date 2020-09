AA

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, yazılı bir açıklamada yaparak yarın 76'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Yapı Kredi'nin tarihi misyonunu değerlendirdi. Yapı Kredi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında da sınırları kaldırmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini belirten Erün, bankanın Bahçekapı'da açılan ilk şubesi ve 1 milyon lira sermaye ile İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu yıllarında Türkiye'nin ilk özel bankası olarak kurulduğunu hatırlattı.

Erün, 9 Eylül 1944'ten bu yana toplumun ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel hafızasında yer eden Yapı Kredi'nin tarihinde, çok fazla ilklerin bulunduğunu ifade etti.

Kurulduğu günden bu yana varoluş nedeninin ülkenin insanına ve ekonomisine daima değer katmak ve hizmet etmek olduğunun altını çizen Erün, "İlk şube bankacılığı, ilk 24 saat bankacılık hizmeti, ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi sektörde bugün standart hale gelmiş pek çok ürün ve hizmetin arkasında Yapı Kredi olarak öncü rol oynadık. Ayrıca son 10 yılda dijital ve mobil bankacılık alanında imza attığımız ilklerle müşterilerimizin hayatına hız ve kolaylık kattık." değerlendirmelerinde bulundu.

"YILIN EN YÜKSEK KATILIMLI SENDİKASYON KREDİSİNE İMZA ATTIK"

Gökhan Erün, içinde bulunulan şu günlerde müşterilerin ve ülkenin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerimiz ile ülke ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladık". ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışımızla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüklerinin altını çizen Erün, şöyle devam etti:

"Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dâhil olduk. Çek Ödeme Destek Paketi ve Opex Kredi Destek Paketi'inde lider bankalar arasında yer alarak bu dönemde de müşterilerimizi destekledik. Bu kapsamda yılın ilk yarısında ülkemize 7 milyar liralık kaynak sağladık. Öte yandan, ihracatı desteklemek adına 14 Mayıs'ta yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attık. 18 ülkeden 38 bankanın katılımı ile gerçekleştirilen sendikasyon kredisiyle 870 milyon dolarlık fonlama sağladık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağladığımız 100 milyon dolar da dâhil olmak üzere uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynağı 970 milyon dolara çıkardık. Böylelikle, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi'ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk."

"MÜŞTERİNİN DEĞİŞEN İHTİYAÇLARINA HIZLI ADAPTE OLDUK"

Yapı Kredi CEO'su Erün, Türkiye'nin dijital bankası olarak Kovid-19 salgını döneminde de müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla adapte olduklarının altını çizdi.

Salgınının görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren müşterilerin bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve Yapı Kredi Çağrı Merkezi'ne yönlendirdiklerini, bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini de dijital kanallardan müşterilere sunduklarını aktardı.

Erün, bu doğrultuda mobil bankacılık aktif müşteri adedinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağladıklarını ifade etti.

Pandemi dönemine göre temassız işlem adedinin de yüzde 266 yükseldiğini belirten Erün, yine bu dönemde teması minimuma indiren POS'ta QR'la Ödeme oranının yüzde 245, Araçta Ödeme oranının ise yüzde 193 artış gösterdiğini bildirdi.

"İLKLERİN BANKASI OLMAYA DEVAM EDECEĞZ"

Gökhan Erün, sürdürülebilirliği, ekonomik, sosyal ve çevresel her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini ve toplumsal kalkınmayı öncelikli amaç olarak belirlediklerini ifade etti.

Kuruldukları ilk günden beri bankacılık faaliyetlerinin tüm paydaşları üzerindeki etkilerini gözeterek çalıştıklarını belirten Erün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, bu yıl ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Tahvil kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerinde kullandırarak Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişine desteğimizi sürdürüyoruz. Diğer yandan, dünyanın en büyük çevresel raporlama kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığımız raporlamayla CDP Türkiye 2019 Su Liderleri arasında da yerimizi aldık. Ayrıca ilk Entegre Raporumuzu da yayımladık. Bu rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi kapsamında, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlandı."

Erün, insanı merkeze alan "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Yapı Kredi olarak 76 yılda en büyük önceliğimiz her zaman toplumumuza ve ülke ekonomimize destek sağlamak oldu. Bugüne kadar her şart ve koşulda, elimizdeki tüm imkânlarla ekonomimize ve memleketimize çok önemli katkılar sunduk. Bundan sonraki süreçte de artan ihtiyaçlar doğrultusunda sorumluluk almaktan çekinmeyerek ülkemize hizmet etmeye ve finanstan eğitime, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe her alanda oluşturacağımız kuvvetli izlerle, ilklerin bankası olmaya devam edeceğiz." şeklinde sözlerini tamamladı.