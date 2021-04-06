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Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan gri balıkçıl, tedaviye alındı. Ekiplerin yakından ilgilendiği kuşun, veteriner kontrolünde alabalıkla beslenme anları da kameraya yansıdı

Yaralı bulunan gri balıkçıla tedavi
DHA

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yaşayan Erol Demir ve Ali Eraslan, Kelkit Çayı kenarında sol kanadından yaralı halde bir kuş buldu.

DHA'nın haberine göre Demir ve Eraslan durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde, nadir görülen kuşun, gri balıkçıl olduğu tespit edildi.

Yaralı kuşun, veteriner tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Bu arada ekiplerin yakından ilgilendiği balıkçıl, veteriner kontrolü sırasında alabalıkla beslenme anları da kameraya yansıdı.

Görüntülerde görevlilerin, eliyle okşayıp sevmeye çalıştığı kuşun gagasıyla hareketlenmeye çalışması üzerine ‘Öyle kızmak yok, biz senin için buradayız” dediği duyuluyor.

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