Yardımlarına AFAD yetişti

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara müdahale etmek için gittikleri köy yolunda mahsur kalan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün çalışması sonucu kurtarıldı.

AA'da yer alan habere göre Bozkurt ilçesi sınırında yer alan Göynük Dağı bölgesindeki köylerin enerji nakil hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gördü.

Arızalara müdahale etmek için paletli kar aracıyla yola çıkan Başkent EDAŞ'ın 3 personeli, aracın şarampole kayması sonucu mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla tali yola çıkan ekibe ulaşmaya çalışan diğer personelin bulunduğu arazi aracının da kara saplanması üzerine Kastamonu AFAD İl Müdürlüğünden yardım istendi.

Paletli araçla kurtarma operasyonu başlatan Kastamonu AFAD ekibi, il merkezine 60 kilometre mesafede ve yaklaşık 1 metre kar kalınlığı olan bölgeye ulaştı. AFAD'ın 3 saatlik çalışmasının ardından Başkent EDAŞ'a ait araçlar ve 8 personeli kurtarıldı.