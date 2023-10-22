Yargı yeni bölüm: Yargı bu akşam var mı, yok mu? 22 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman?

Yargı yeni bölüm: Yargı bu akşam var mı, yok mu? 22 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman?

Yargı her pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Milli Yas nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmemişti. Yargı dizisinin yeni bölümünün olup olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Yargı bu akşam var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta? İşte Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm hakkında merak edilenler...

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YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylin ve Ilgaz, sevgi evine kadar buldukları izi takip eder. Ilgaz, okulun içinde Efe Savcıyı bulunca yakasına yapışır. Mercan ile ilgili bilgi almaya çalışır; fakat, nafiledir. Bu durum başsavcı tarafından engellenir. Bu sırada Macit, olayı yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Ceylin'e, o gün neler olduğunu ve kaçıran kadının eşkaline yakın bilgiler paylaşmaya başlar. Yekta da kendi izini takip eder. Eren ise, Ceylin ve Ilgaz'ı mutlu edecek bilgiyi verir.