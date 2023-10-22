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        Haberler Televizyon Yargı yeni bölüm: Yargı bu akşam var mı, yok mu? 22 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı! Yargı yeni bölüm ne zaman?

        Yargı bu akşam var mı, yok mu? 22 Ekim Pazar Kanal D yayın akışı!

        Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin 22 Ekim Pazar Kanal D yayın akışında olup olmadığı ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylara ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte Yargı yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 18:29 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:29
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        Yargı her pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Milli Yas nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmemişti. Yargı dizisinin yeni bölümünün olup olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Yargı bu akşam var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta? İşte Kanal D yayın akışı ile Yargı yeni bölüm hakkında merak edilenler...

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        YARGI BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI?

        22 Ekim Kanal D yayın akışına göre Yargı yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizi 68. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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        YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Ceylin ve Ilgaz, sevgi evine kadar buldukları izi takip eder. Ilgaz, okulun içinde Efe Savcıyı bulunca yakasına yapışır. Mercan ile ilgili bilgi almaya çalışır; fakat, nafiledir. Bu durum başsavcı tarafından engellenir. Bu sırada Macit, olayı yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Ceylin'e, o gün neler olduğunu ve kaçıran kadının eşkaline yakın bilgiler paylaşmaya başlar. Yekta da kendi izini takip eder. Eren ise, Ceylin ve Ilgaz'ı mutlu edecek bilgiyi verir.

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        Diğer taraftan Ceylin, yavaş yavaş Ilgaz'a karşı olan öfkesini dindirmeye başlıyor. Ilgaz da bunun farkına varıp içten içe seviniyor.

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        KANAL D TV YAYIN AKIŞI 22 EKİM PAZAR

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yargı

        00:15 Üç Kız Kardeş

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 5N1K

        05:00 Güneşi Beklerken

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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