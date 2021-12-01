Oyuncu ve çevirmen Pınar Töre'nin hayatı ve daha önce oynadığı diziler televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Yardı dizisinin Özlem'i Pınar Töre hakkında merak edilenler...
PINAR TÖRE KİMDİR?
Pınar Töre 6 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olan Pınar Töre uzun yıllardır tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarıyla sektörde yer alıyor.
1.60 boyundaki Pınar Töre oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. DOT Tiyatro ile sahneye koyduğu oyunların yanında bir de oyun çevirisi yapmasıyla bilinmektedir. Pınar Töre'nin çevİrisini yaptığı 3 tiyatro oyunu bulunmaktadır.
PINAR TÖRE DİZİLERİ
Uyanış Büyük Selçuklu, TRT, 2020
Elimi Bırakma, TRT, 2018
Bizim Hikaye, Fox TV, 2017
Anne, Star TV, 2016
Aşk Ve Ceza, 2009
PINAR TÖRE FİLMLERİ
Çekmeceler, Yönetmen: M. Caner Alper
ve Mehmet Binay, 2014
Canavarlar Sofrası, Yönetmen: Ramin Matin, 2011
Karanlıktakiler, Yönetmen: Çağan Irmak, 2009
The Monsters’ Dinner, Yönetmen Ramin Matin, 2011
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