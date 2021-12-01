Oyuncu ve çevirmen Pınar Töre'nin hayatı ve daha önce oynadığı diziler televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Yardı dizisinin Özlem'i Pınar Töre hakkında merak edilenler...

PINAR TÖRE KİMDİR?

Pınar Töre 6 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2005 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olan Pınar Töre uzun yıllardır tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarıyla sektörde yer alıyor.

1.60 boyundaki Pınar Töre oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. DOT Tiyatro ile sahneye koyduğu oyunların yanında bir de oyun çevirisi yapmasıyla bilinmektedir. Pınar Töre'nin çevİrisini yaptığı 3 tiyatro oyunu bulunmaktadır.

PINAR TÖRE DİZİLERİ

Uyanış Büyük Selçuklu, TRT, 2020

Elimi Bırakma, TRT, 2018

Bizim Hikaye, Fox TV, 2017

Anne, Star TV, 2016

Aşk Ve Ceza, 2009

PINAR TÖRE FİLMLERİ

Çekmeceler, Yönetmen: M. Caner Alper

ve Mehmet Binay, 2014

Canavarlar Sofrası, Yönetmen: Ramin Matin, 2011

Karanlıktakiler, Yönetmen: Çağan Irmak, 2009

The Monsters’ Dinner, Yönetmen Ramin Matin, 2011