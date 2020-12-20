Yargıtay, Malatya'daki FETÖ davasında cezaları onadı

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil yapılanmasına yönelik olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde 27 Ocak 2016'da gerçekleştirilen ilk soruşturmayla ilgili davada, 2'si sözde 'il imamı' olmak üzere 19 sanığın hapis cezası ile 2 sanığın beraat kararını onadı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Kasım 2017 tarihinde sonuçlanan yargılama ile ilgili olarak verilen kararlar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce hükme bağlandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Malatya'daki sivil yapılanmasına yönelik olarak, örgütün kentteki 'Mütevelli Heyeti'ne yönelik olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde 27 Ocak 2016'da Malatya'da gerçekleştirilen ilk soruşturma kapsamında görülen davada hapis cezası alan 2'si sözde 'il imamı' olmak üzere 19 sanığın hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sözde 'il imamı' olan 2 sanığa 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan 15'er yıl, 9 sanığa 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 10'ar yıl, 4 sanığa 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 8'er yıl 9'ar ay, yine aynı suçtan 1 sanığa 7 yıl 6 ay, 1 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl ve 1 sanığa ise verilen 4 yıl 4 ay 165 gün hapis cezalarının onanmasına hükmetti.