Yarım milyar TL'lik lüks araç ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, ithalat rejimi suistimal edilerek ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 milyon lira değerinde 50 lüks araç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimlerince başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller sonucunda, şüpheli görülen kişi ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek, detaylı bir inceleme başlatıldı.