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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 20 Nisan Cumartesi hafta sonu İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye'de hava durumu

        Hafta sonu yağmurlar devam ediyor! İşte 20 Nisan Cumartesi hava durumu

        Birkaç gündür tüm ülkede etkisini gösteren yağışlar hafta sonu da birçok şehirde devam edecek. Nisan yağmurlarını bir süre daha hissedeceğiz. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 20 Nisan Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye'de hava durumu...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 19.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:16
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        Türkiye'de yağışlar sürüyor ve güneş bir süreliğine sıcak etkisine ara veriyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 20 Nisan Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye'de hava durumu...

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        YARIN (20 NİSAN CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın İstanbul yağışlı olacak. Sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya göre biraz düşecek ve ortalama 18 derece olacak.

        Ankara ise birkaç gündür tadını çıkardığı yağışsız havaya ara veriyor. Cumartesi yağışlı olacak ancak sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir de gök gürültülü sağanak yağışlı olacak şehirlerden. İstanbul gibi İzmir'de de sıcaklıklar gerileyecek ve 20 dereceye kadar düşecek.

        Bursa da Cumartesi günü yağışlı olacak. Sıcaklıklar 10 ile 21 derece arasında değişecek.

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        YARIN (20 NİSAN CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de yağış devam ediyor; hafta sonu birçok şehirde yağmur yağacak. Sadece Güneydoğu tarafında güneş parlayacak. Sıcaklıklar, bir miktar düşse de genel anlamda ülkede ılık bir hava olacak.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

        Yarın için meteoroloji Marmara, Ege başta olmak üzere İç Anadolu'nun ve Akdeniz'in bir kısmı için kuvvetli yağış konusunda uyarıyor.

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