YARIN (20 NİSAN CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul yağışlı olacak. Sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya göre biraz düşecek ve ortalama 18 derece olacak.

Ankara ise birkaç gündür tadını çıkardığı yağışsız havaya ara veriyor. Cumartesi yağışlı olacak ancak sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak.

İzmir de gök gürültülü sağanak yağışlı olacak şehirlerden. İstanbul gibi İzmir'de de sıcaklıklar gerileyecek ve 20 dereceye kadar düşecek.

Bursa da Cumartesi günü yağışlı olacak. Sıcaklıklar 10 ile 21 derece arasında değişecek.