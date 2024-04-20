BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 20 Nisan elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) her gün elektrik kesintisinin yaşanacağı il ve ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da ikamet edenler, hangi ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 20 Nisan 2024 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 20 Nisan Cumartesi günü İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin yapılacağı mahalleleri duyurdu. Planlı yapılan elektrik kesintileri, 'www.bedas.com.tr' sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabiliyor. Peki, "Elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 20 Nisan 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 19 Nisan Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ'ın 20.04.2024 tarihli duyuruları şu şekilde:
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ATALAR, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1985. sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BALABANDERE, BATI, DUT, FİDE, FİKRİ, HİLAL, KARAGÜL, KARTOPU ÇIKMAZI, KEKLİK, KERVAN, KISMET AĞACI, MUHTAR ŞABAN ÇIKMAZI, NEHİR, NİSAN, SAHİL ÇAMI, SEDİR, SUSAM, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR, İĞDE sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY İĞDE, HAZİRAN sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2352., 2355., 2356., 2358., 2360., 2361., 2362., 2364., 2366., 2370., MASLAK sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 12:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KAYACIK sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINHOROZ, BUYRUK, CAMBAZTEPE, DEVECİOĞLU, EFSUN, EZBER, EŞİT, FINDIKLI, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HANEDAN, KIVANÇ, KIZILCIK, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, ZÜHRE, ŞİMAL sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, AYVACIK, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, NURHAK, TAŞKIŞLA, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YÖN, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, ÇAMLIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1036., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045. sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 12:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YILDIRIM mah sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 11:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah II. BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1048., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069., 1076. sk / NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / SULTANİYE mah 654. sk / ZAFER mah 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 139., 142., 143., 144., 146., 148., 160., 164., 166., 175., 177., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ, HARAMİDERE YOLU, RIFAT ILGAZ, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, GÜNGÖR, KALENDER, KIMIZ, MİTHATPAŞA, ÇALIŞLAR 1 sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1991. sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:00:00 - 16:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, BÜLBÜL, GÜVERCİN, IŞIN ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÜVEYİK sk bölgelerinde 20/04/2024 09:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:30:00 - 17:30:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY sk bölgelerinde 20/04/2024 09:30:00 - 20/04/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:30:00 - 17:30:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815., 820., 821., 822., 823. sk bölgelerinde 20/04/2024 09:30:00 - 20/04/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:30:00 - 15:30:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYVANSARAY, BALAT KAPISI, DURİYE, ESKİ KASAPLAR, FERRUH KAHYA, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KAHKAHA, KAMIŞ, KASAPLAR, LAVANTA, LEBLEBİCİLER, MAHKEMEALTI, MÜRSELPAŞA, PÜSKÜLLÜ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ HAMAMI, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk bölgelerinde 20/04/2024 09:30:00 - 20/04/2024 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 09:30:00 - 17:30:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, KAĞITHANE, NİHAN, SÜMER, UĞUR sk bölgelerinde 20/04/2024 09:30:00 - 20/04/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 10:00:00 - 13:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk // ŞİŞLİ ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 20/04/2024 10:00:00 - 20/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 10:00:00 - 13:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ALTINDAL, AŞİYAN, GÜMÜŞHANE sk bölgelerinde 20/04/2024 10:00:00 - 20/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 10:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BEŞ KAVAKLAR, DOMUZDERE, FETİH, MEHMET ŞANLI, OLCAY sk bölgelerinde 20/04/2024 10:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 10:00:00 - 17:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, TAHİR ZÜMRE, TAŞKESEN, VİRAN, ÇAM AĞACI sk bölgelerinde 20/04/2024 10:00:00 - 20/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 10:00:00 - 13:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 63. sk bölgelerinde 20/04/2024 10:00:00 - 20/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 10:00:00 - 13:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLDALI sk bölgelerinde 20/04/2024 10:00:00 - 20/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 10:00:00 - 13:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2186., 2202. sk // ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 518., 519., 521. sk bölgelerinde 20/04/2024 10:00:00 - 20/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 12:00:00 - 16:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah GÜLFİDAN, METRO, NARİN, ONUR sk bölgelerinde 20/04/2024 12:00:00 - 20/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 14:00:00 - 19:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268., 2328. sk bölgelerinde 20/04/2024 14:00:00 - 20/04/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-04-20 22:00:00 - 05:00:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2579., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 20/04/2024 22:00:00 - 21/04/2024 05:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.