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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 24 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 24 Nisan Çarşamba Türkiye genelinde hava durumu...

        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusu, bu aralar değişken ilerleyen hava durumuna karşı aratılıyor. Yarın hava güneşli ancak yer yer rüzgâr da kendini gösterecek. İşte, 24 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:47
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        Haftayı ortalarken Çarşamba günü Türkiye, yağışsız günlerine geri dönecek. Sıcaklıkların da artacağı günlerde bazı şehirler rüzgârlı olacak. İşte, 24 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (24 NİSAN ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da yarın hava bulutlu ama güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 22 derece arasında değişecek.

        İzmir ise yarın rüzgârlı bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 25 dereceye çıkacak.

        Ankara da aynı şekilde rüzgârlı bir gün yaşayacak. Ancak sıcak hava rüzgârı unutturacak.

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        YARIN (24 NİSAN ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yarın yağışsız bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 25 derece üstü seyrederken bazı şehirlerde rüzgârlı hava ön plana çıkacak.

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