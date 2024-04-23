A101 aktüel ürünler kataloğu: 25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Tiny House indirimde!
Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe günü Aldın Aldın sloganıyla A101 aktüel ürünler indirim listesi duyuruldu. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyenler bu hafta A101 kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. En dikkat çeken ürünler arasında Tiny House yer alıyor. Tiny House sadece mağazalarda satışta olacaktır. İşte 25 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler indirim listesi
A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürün yelpazesiyle karşımıza çıkan A101’de bu hafta pek çok indirim yer alıyor. A101 katalog ürünleri a101 online alışveriş sitesi ve marketlerden temin edilebilecek. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
6500 Flat Tiny House 399.900 TL
Philips 55" UHD Smart Led Tv 19.999 TL
JVC 50' UHD Smart Led Tv 12.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
Hikıng A41 Cep Telefonu 3.999 TL
Hikıng A41 Cep Telefonu 3.999 TL
Piranha MagSafe Powerbank 399 TL
Bluetooth Kulaklık 239 TL
Flavel Çay Makinesi 999 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL
Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL
Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL
Arzum Dikey Süpürge 999 TL