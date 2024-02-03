Yarın hava nasıl olacak? İşte 4 Şubat Pazar günü hava durumu
Pazar günü planı olanlar yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. Yarın Türkiye genelinde hava yağışsız olacak ancak kış mevsimi kendini hissettirecek. İşte, meteorolojiye göre, 4 Şubat Pazar günü hava durumu...
Meteoroloji Türkiye genelinde 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Hafta sonu hava genel anlamda yağışsız ve açık olacak. Ancak bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor. İşte, yarın 4 Şubat Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
YARIN (4 ŞUBAT PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da yarın hava yağışsız olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara'da ise hava parçalı bulutlu olsa da hava güneşli olacak. Ancak Başkent soğuk bir gün geçirecek çünkü sıcaklıklar en fazla 5 dereceye kadar çıkacak.
İzmir ise diğer iki şehre göre daha sıcak bir gün geçirecek. Kent yer yer güneşli olurken, sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.
YARIN (4 ŞUBAT PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın genel anlamda yağışsız bir gün geçirecek. Sadece Doğu tarafında kar yağışı beklenirken; ülkenin kalanında güneş, bulutların ardından kendini gösterecek.