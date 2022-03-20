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Yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Soğuk havalar beraberinde yoğun kar yağışını getirdi. Kar yağışı devam eden illerimizde okulların tatil olup olmadığı araştırılırken bazı illerden kar tatili haberi gelmeye başladı. İşte eğitime kar engeli olan iller...

  • 01
    Yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın okul var mı, kar tatili mi var?

    Son haftalarda yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yolların kapanmasıyla bazı illerde eğitime ara veriliyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği illerimizde yaşayan vatandaşlar Yarın okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Yarın okul var mı? 21 Mart yarın okullar tatil mi, Valiliklerden açıklama geldi mi? İşte okullarda yarın kar tatili olan iller...
  • 02
    Yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın okul var mı, kar tatili mi var?

    KARS

    Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.
  • 03
    Yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın okul var mı, kar tatili mi var?

    DÜZCE

    Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

    Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.
  • 04
    Yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın okul var mı, kar tatili mi var?

    AMASYA

    Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.
  • 05
    Yarın okullar tatil mi? 21 Mart yarın okul var mı, kar tatili mi var?

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