Yarın okullar tatil mi? 4 Şubat Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurt geneli soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkisini arttığı illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil edildiği yaptığı son dakika açıklaması ile duyuruyor. Bu kapsamda kar yağışının beklendiği kentlerde, 4 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 4 Şubat Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba okulların tatil edildiği iller...
15 tatilin sona ermesiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2 Şubat Pazartesi günü dersbaşı yaptı. Okulların açılmasının ardından kar yağışının etkili olduğu illerde, kar tatili için gözler valiliklerde gelecek açıklamalara çevrildi. Kar yağışının etkisini arttırdığı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman okullar tatil ediliyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 4 Şubat Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte kar tatili olan iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
4 Şubat Çarşamba gününe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Valiliklerden açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Sinop, ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, doğuda 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.