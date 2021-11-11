Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam Binası, 30 Kasım'a kadar YTÜ ve SIGMA işbirliği ile düzenlenen “Yarının Dünyasına İvmeyle” çağdaş sanat karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Eşref Alemdar’ın yaptığı sergi, ziyaretçileri yapay zekâ, makine öğrenimi, dirimbilim, dijitalleşme ve iletişim üzerinden bilim ve teknolojideki en son gelişmelere dönük iç görülere ve tartışmalara davet ederken, yaşamımıza girecek olan çetrefili sürekli artan teknolojilere de işaret ediyor ve anlamayı amaçlıyor. Sergiye, “Sanatçı-Küratör Konuşmaları” ile Türkiye’nin önde gelen mimarlarından Melike Altınışık, Gökhan Avcıoğlu ve Han Tümertekin ile yarının kentlerinin tartışılacağı bir konferans dizisi de eşlik edecek.

Engin Beyaz

Sergide Engin Beyaz’ın, etrafımızı saran iletişim ağlarını ve teknolojiyi sembolize eden dev örümcek ağları, dijital sanat ve deneysel medya üzerine çalışmalarıyla tanınan Ozan Türkkan’ın yaşamın başlangıcına ve döngüsüne adanmış ses, yapay zekâ ve makine öğrenimi desteğiyle oluşturduğu video yerleştirmesi ile Hakan Gündüz’ün makine zekâsı ve on binlerce adet yağlıboya tabloyu içeren veri setini kullanarak izleyicilerin duygu durumlarından anında yarattığı portreler görülebilir. Ressam Numan Okutan’ın insan bitki melezi absürd portresi ile insansı robotların yaşamımız içindeki varoluşuna dikkat çeken yağlı boya tablosunun yanı sıra, biyosanatçı Nergiz Yeşil’in Kombucha mantarı kullanılarak elde edilen sözde deri örnekleri ile hiç var olmamış bir türü işaret eden yerleştirmesi de yine sergi boyunca ziyaret edilebilir.

Hakan Gündüz

Sergi, 30 Kasım’a Kadar boyunca Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam’da Pazartesi-Cuma günleri saat 10:00-16:00, Cumartesi günleri ise saat 10:00-16:30 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Sanatçı Konuşmaları sergi boyunca devam edecek

Serginin küratörü Eşref Alemdar 12 Kasım’da Engin Beyaz ve Numan Oktan’ı 19 Kasım’da Hakan Gündüz’ü ve 23 Kasım’da Nergiz Yeşil’i Sanatçı-Küratör Konuşmaları’nda ağırlayacak. Saat 14:00’da başlayacak söyleşilere katılım herkese açıktır.

Ozan Türkkan

Mimarlar ve alanlarında uzman mühendisler yarının kentlerini tartışıyor

Sergi kapsamında düzenlenecek, Türkiye’nin önde gelen mimarlarının ve SIGMA yöneticileri ile uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı “Yarının Kentine İvmeyle” konferans dizisi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun’da gerçekleşecek.

9 Kasım saat 14:00’te SIGMA Kurucusu ve Genel Müdürü Abuzer Sarı’nın “Dijital Çağda Mühendislik ve İnşaat” başlıklı konuşması, 11 Kasım saat 15:00’te ise Mimar Melike Altınışık’ın katılımıyla “21. Yüzyıl Maestroları ve Aktörleşen Araçlar” söyleşisi gerçekleşecek. Mimar Gökhan Avcıoğlu 18 Kasım saat 15:00’te “Mimarlık ve Teknoloji ile Kültürel Gelecek” konferansının konuğu olacak. 24 Kasım saat 13:00’te SIGMA’dan Mimar Süheyla Kurt ve BIM Uzmanı Pınar Kabaoğlu “Dijital Çağda Kent ve Mimarlık” söyleşisinin konuğu olacak. SIGMA Yangın Mühendisi Onur Turanlı ise 25 Kasım saat 10:30’da yeni bir mühendislik alanı olarak Yangın Kurunum Mühendisliği hakkında bilgi aktaracak. Aynı gün saat 15:00’da serinini son konuşmacısı olarak Mimar Han Tümertekin “Geleceğin Mimarisi ve Kentleri” üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.