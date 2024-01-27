Haberler Gündem Yarıyıl tatili uzadı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor, 15 tatil sömestr hangi gün bitiyor?

Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor? Okullarda ilk dönem son ders zilinin çalmasıyla sona erdi. 19 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşayan öğrenciler, 15 tatilin sona ereceği, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yarıyıl tatilinin 1 aya uzatılmasına ilişkin bir iddia ortaya atılırken, "Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor, 15 tatil hangi gün bitiyor?" Soruları gündemde geniş yer buldu. İşte 2024 sömestr tatilinin sona ereceği tarih... Habertürk Giriş: 27.01.2024 - 19:58 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:58 facebook

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İlk döneminin sona ermesinin ardından karnelerine kavuşan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sömestrin tadını çıkarırken, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Sosyal medya ve bazı sitelerde yarıyıl tatilin 1 aya uzatıldığına yönelik bir iddia ortaya atılırken, konuya ilişkin en net açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Peki, "Yarıyıl tatili uzatıldı mı? İkinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılıyor, 15 tatil hangi gün bitiyor?" İşte detaylar...

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YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI? Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada “ "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.