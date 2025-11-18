Habertürk
        Yaş meyve sebze ürünlerinin ihracat şampiyonu mandalina

        Yaş meyve sebze ürünlerinin ihracat şampiyonu mandalina

        Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl ekim ayında 58 bin ton mandalina ihraç ederek 46 milyon dolar gelir elde etti. Türkiye, 2025 yılında 56 ülkeye mandalina ihraç ederken ilk sırada yüzde 18'lik artış ve 146 milyon dolarlık tutarla Rusya Federasyonu zirvedeki yerini korudu

        Giriş: 18.11.2025 - 10:57 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:57
        Mandalina ihracatında rekor
        Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2024 yılı ekim ayında 46,4 milyon dolarlık mandalina ihraç ederken, 2025 yılının ekim ayında ihracatını yüzde 144’lük rekor artışla 113,3 milyon dolara yükseltti.

        Mandalina ihracatı miktar bazında 2024 yılı ekim ayında 58 bin ton gerçekleşmişken, 2025 yılı ekim ayında yüzde 90’lık sıçramayla 110 bin ton oldu.

        Mandalina ihracatı 2025 yılının ocak – ekim döneminde yüzde 34’lük artışla 281 milyon dolardan 375,5 milyon dolara ilerledi. Mandalina, yaş meyve sebze ürünleri arasında ihracat şampiyonluğunu sürdürdü.

        MANDALİNA REKOLTESİ 2 MİLYON 130 BİN TONA ULAŞTI

        Türkiye’nin narenciye rekoltesinin 2025 yılında yüzde 12,4’lük düşüşle 5 milyon 481 bin tondan 4 milyon 801 bin tona gerilediğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Narenciye rekoltesindeki düşüşe karşın mandalina üretimimizde yüzde 7’lik artış olduğunu, 2025 yılında 2 milyon 130 bin ton mandalina üretimi yaptığımızı bu sayede ekim ayında mandalina ihracatında ibrenin yukarı yönlü olduğunu dile getirdi.

        MANDALİNADA 2025 İHRACAT HEDEFİ 500 MİLYON DOLAR

        Mandalina ihracatının miktar ve döviz tutarı olarak artışı yanında ortalama ihraç fiyatında da artış olduğunu paylaşan Uçak, “Mandalina ihracatımız bu yıl ekim ayında dolar bazında yüzde 41 artış gösterdi. Benzer tablonun kasım ve aralık aylarında sürmesini bekliyoruz. 2025 yılı sonunda mandalina ihracatında hedefimiz 500 milyon dolara ulaşmak” şeklinde konuştu.

        MANDALİNA İHRACATINDA RUSYA, IRAK VE UKRAYNA ZİRVEDE

        Türkiye, 2025 yılında 56 ülkeye mandalina ihraç ederken ilk sırada yüzde 18’lik artış ve 146 milyon dolarlık tutarla Rusya Federasyonu zirvedeki yerini korudu.

        2024 yılının ocak – ekim döneminde 35 milyon dolarlık mandalina ihraç ettiğimiz Irak’a 2025 yılının aynı döneminde yüzde 177’lik rekor bir artışla 97,6 milyon dolarlık mandalina ihraç ettik. Irak, bu performansıyla nefesini Rusya’nın ensesinde hissettirdi.

        Mandalinada geleneksel ihraç pazarlarımızdan Ukrayna 31,5 milyon dolarlık taleple zirvenin üçüncü basamağında yerini aldı. Polonya’ya 16,6 milyon dolarlık, Sırbistan’a 12 milyon dolarlık, Romanya’ya 11,5 milyon dolarlık mandalina ihraç ettik.

