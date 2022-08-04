Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı için geri sayım başladı. Albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyalarının ele alınacağı YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Şura'da alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte, YAŞ toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?sorusunun yanıtı...