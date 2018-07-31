Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mehmet Kasapoğlu önderliğinde yasa dışı bahisin önüne geçilmesi adına gerçekleştirilen çalışmalar ve bu konuda çıkarılan yasaya dair bilgiler paylaştı.
Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TBMM'ye sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranını brüt yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarttı. Söz konusu yasa değişikliği vesilesiyle büyük miktarlarda kamu zararına sebebiyet veren yasa dışı bahis ile mücadelede çok önemli bir eşik geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yoğun çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleri sayesinde dağıtılan ikramiye oranının arttırılması yasasının TBMM genel kurulunda kabul edilmesinin ardından yasa dışı bahse ağır darbe vuruldu.
TÜRKİYE, YENİ YASA İLE YURT DIŞINA ÇIKAN MİLYARLARCA TL ZARARDAN KURTULACAK
Yasa dışı bahis oyunlarında vergi ödenmemesi ve bu oyunların yıllık işlem hacmindeki artış, ciddi sorunlara ortam hazırlıyordu. Yasa dışı bahisle mücadele sayesinde önüne geçilmek istenen noktalardan biri de yasa dışı bahis ve terör arasındaki bağlantıdır. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun önderliğinde bütün bakanlık teşkilatı, bu bağlantıyı ve yasa dışı bahsi bitirene kadar etkin mücadelesini sürdürmekte kararlıdır. Çıkan yasa ile yurt dışına bahis yoluyla çıkan ve kirli emellere alet olan milyarlarca liranın ülke yatırımlarına aktarılmasına imkan sağlayarak Türkiye'nin uğradığı zararın önlenmesi amaçlanmaktadır.
YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE DÜNDEN BUGÜNE NELER YAPILDI?
Yasa dışı bahis ile mücadele anlamında teşkilat başkanlığının sahip olduğu yetki, erişim engelleme kararıydı. Bu yasa öncesinde de devam eden mücadelede çok yoğun bir şekilde uygulama yapıldı. Ancak bu uygulama, pratikte yeterli çözümü sağlayamadı. Yasa dışı bahis oynatanların web adreslerini değiştirerek faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Mücadele kapsamında tüm paydaşlar kamu kurum ve kuruluşlarıyla MASAK, BTK, BDDK, Bankalar Birliği, Yargıtay dâhil olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla çözüm önerilerine yönelik işbirlikleri yapıldı.
Kanunun bahis bağımlılığına yol açmaması için Sorbonne Üniversitesi'nin raporu, Deloitte'nin Türkiye'de yaptığı araştırma ve İstanbul Üniversitesinin Bahis Bağımlılığı araştırması incelenerek çıkarıldı.
Sektör temsilcileri ve vatandaşlarla derinlemesine mülakatlar yapılırken iddaa bayilerine anketler uygulandı. Uluslararası anlamda yapılan mücadeleler incelendi. Raporlar ve bilimsel çalışmalar tarandı. İyi uygulama örnekleri, kanıta dayalı yöntemler incelenerek arzulanan etkin mücadelede anlamlı fayda sağlayarak yasal enstrümanların mutlak şart olduğu ortaya çıktı.
Bütün bu süreç sonunda yasa dışı bahise yönelik mücadelenin en etkin şekilde yapılabilmesi adına yeni bir yasanın hazırlanması zaruri hale geldi. Mecliste kabul edilen yasa ile yasa dışı bahisle mücadelede tarihi bir adım atıldı."
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