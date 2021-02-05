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HaberlerGündem3. SayfaYasak aşk dehşetinde bir garip ziyaret! - Haberler
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Eşinin ilişkisi nedeniyle öldürüldü; yakınları cansız bedeninin atıldığı söylenen yerde dua ediyor

Adana'da 3 yıldır kayıp olarak aranırken kayınpederi Ahmet Demirci (73) tarafından öldürüldükten sonra cansız bedeninin ormanlık alana atıldığı ortaya çıkan Mustafa Güven´in (44) ailesi, bu bölgede dua etti. Korkunç olayla ilgili konuşan Güven'in kardeşi Latif Güven, atıldığı belirtilen yerde ağabeyinin cansız bedeninin bulunamadığını belirterek, "Onun bir parçasının bulunmasına razıyım. Ağabeyimin bir mezarı olmasını istiyorum. Bu tarif edilemez bir acı" diye konuştu

Yasak aşk dehşetinde bir garip ziyaret! - Haberler
Yasak aşk dehşetinde bir garip ziyaret!
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DHA

Merkez Seyhan ilçesinde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Eşi Nazmiye Güven (39),6 Şubat 2018´de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Mustafa Güven´in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven´in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi.

Öldürülen Mustafa Güven

Güven´in ölmüş olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

YASAK AŞK İDDİASI

Güven´in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci´nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti.

Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven´i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven´in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.´nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle çiftin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

Tutuklanan Nazmiye Güven

GÖZALTINA ALINIRKEN FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.´nün adreslerine 28 Ocak günü baskın yaptı. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ TORBAYLA TAŞIMIŞ

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci´nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven´i öldürdüğünü söyledi.

Güven, olayın ardından eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi´ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ATILDIĞI BÖLGEDE DUA EDİYORLAR

Polis, ifadesinin ardından Nazmiye Güven´in gösterdiği noktada Mustafa Güven´in cansız bedenini aradı. Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, Güven´in cansız bedenine ulaşılamadı. Olayın açığa çıktığı günden bu yana Güven´in ailesi de bölgede arama yapmaya başladı.

Bölgede dua eden Güven ailesi, Mustafa Güven´in cansız bedeninin bulunması için yardım beklediklerini ifade etti. Haberi alınca ailesinin mahvolduğunu belirten Latif Güven, "Onunla çok yaşanmışlıklarımız var. O benim can yoldaşımdı. Kaybolduktan 6 ay sonra bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başladım. Gerekli yerlere başvurduk ve öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağabeyimi hunharca katledenlerin en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

"BURASI AĞABEYİMİN MEZARI GİBİ OLDU"

Bir mezarı olması için kazı çalışması yapılması için yardım beklediğini kaydeden Güven, "Haberi aldığımda içim yandı. Bu tarif edilemez bir acı. Burası ağabeyimin mezarı gibi oldu. Buraya gelip dua ediyorum. Bir nebze olsun rahatlamaya, huzur bulmaya çalışıyorum. Onun bir parçasının bulunmasına razıyım" diye konuştu.

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