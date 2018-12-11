Yasak Elma geçtiğimiz akşam 26. bölümü ile ekrana geldi. Alihan ve Ender'in evliliği herkesi şaşkına çeviriken Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya karar verdi. Peki; gelecek bölümde neler yaşanacak? Gelecek bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıması beklenen Yasak Elma 27. bölüm fragmanı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Yasak Elma 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? işte cevabı...

YASAK ELMA 26. BÖLÜM ÖZETİ

Alihan ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratır. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.

YASAK ELMA 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alihan ve Ender'in beklenmeyen evliliği Yasak Elma 26. bölüme damgasını vurdu. Son bölümde yaşananların ardından ise gözler yeni bölümde nelerin yaşanacağına çevrildi. Yeni bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıması beklenen Yasak Elma 27. bölüm fragmanı veya yeni bölümden ilk sahne henüz yayınlanmadı.

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