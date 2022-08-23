Yasak Elma dizisinin izleyici ile buluşacağı tarih araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, Med Yapım imzası ile yayınlanmaktadır. Peki Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte Yasak Elma dizisi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı...