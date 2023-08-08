Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu! İstanbul Arnavutköy'de, akılalmaz bir olay yaşandı. Kaymakamlığın denize girilmesini yasakladığı bölgede denize girmeye kalkan bir vatandaş ile cankurtaranlar arasında kavga çıktı. Yasağa uymayan vatandaş cankurtaranlar tarafından feci biçimde darp edildi. O anlar kameraya da yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.08.2023 - 07:47 Güncelleme: 08.08.2023 - 07:47 facebook

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