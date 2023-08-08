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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!

        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!

        İstanbul Arnavutköy'de, akılalmaz bir olay yaşandı. Kaymakamlığın denize girilmesini yasakladığı bölgede denize girmeye kalkan bir vatandaş ile cankurtaranlar arasında kavga çıktı. Yasağa uymayan vatandaş cankurtaranlar tarafından feci biçimde darp edildi. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 07:47
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        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
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        İstanbul'da olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÇOK SAYIDA KİŞİ SAHİLE GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre kaymakamlığın yasaklamasına rağmen çok sayıda kişi sahile geldi.

        DENİZE GİRİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

        Denize giren bir kişi ile sahilde görevli cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.

        DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI

        Denize girmeye kalkan vatandaşı ortalarına alan cankurtaranlar vatandaşı feci biçimde darp etti. Çevredekilerin çektiği görüntülerde cankurtaranların yerdeki kişiye vurduğu yer aldı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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