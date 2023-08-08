Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
İstanbul Arnavutköy'de, akılalmaz bir olay yaşandı. Kaymakamlığın denize girilmesini yasakladığı bölgede denize girmeye kalkan bir vatandaş ile cankurtaranlar arasında kavga çıktı. Yasağa uymayan vatandaş cankurtaranlar tarafından feci biçimde darp edildi. O anlar kameraya da yansıdı
İstanbul'da olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde meydana geldi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ SAHİLE GELDİ
DHA'da yer alan habere göre kaymakamlığın yasaklamasına rağmen çok sayıda kişi sahile geldi.
DENİZE GİRİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Denize giren bir kişi ile sahilde görevli cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.
DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Denize girmeye kalkan vatandaşı ortalarına alan cankurtaranlar vatandaşı feci biçimde darp etti. Çevredekilerin çektiği görüntülerde cankurtaranların yerdeki kişiye vurduğu yer aldı.