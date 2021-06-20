Yasaklar ne zaman bitecek? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Ülkemizde koronavirüs salgınında ciddi bir düşüş yaşanmasının ardından gözler hükümete çevrildi. İşte yasaklarla ilgili son durum...

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Tam kapanma 17 Mayıs itibariyle sona ermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 bin vaka sayısına ulaşılması durumunda kısıtlamalarda da önemli ölçüde esneme yaşanacağı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili olarak gözler 21 Haziran'a çevrildi...



KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda kısıtlamalara yönelik yeni kararların alınması öngörülüyor.