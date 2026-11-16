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        Haberler Yaşam Baba yadigarı traktörü 35 yıl sonra satın alıp baştan sona yeniledi

        Baba yadigarı traktörü 35 yıl sonra satın alıp baştan sona yeniledi

        Bolu'da yaşayan Hüseyin Yıldırım, ailesinin 35 yıl önce sattığı ve babasından hatıra kalan 1977 model traktörü yıllar sonra yeniden satın alarak esnaf arkadaşlarının desteğiyle baştan sona yeniledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        35 yıl sonra satın alıp baştan sona yeniledi

        Bolu'da yaşayan sanayi esnafı Hüseyin Yıldırım (59), ailesinin 35 yıl önce sattığı 1977 model traktörü satın alarak baştan sona yeniledi.

        Hüseyin Yıldırım'ın merhum babası Halit Yıldırım'ın 49 yıl önce satın aldığı traktör, 14 yıl boyunca ailenin tarla ve orman işlerinin yanı sıra köy sakinlerince de ihtiyaç durumunda kullanıldı.

        Babasının rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından 1991 yılında satılan traktör, aradan geçen zamana rağmen Yıldırım'ın aklından çıkmadı.

        Baba yadigarını satın alan kişiyle iletişimini sürdüren Yıldırım, aracı geri almak için fırsat kolladı.

        Traktörün satışa çıkarılacağını öğrenince harekete geçen Yıldırım, başka alıcıların da talip olduğu aracı değerinin üzerinde bedelle satın aldı.

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        Yıldırım, esnaf arkadaşlarının da desteğiyle 1977 model traktörü bakım ve onarımdan geçirerek eski anıları canlandırdı.

        "TRAKTÖRÜ KOMPLE ELDEN GEÇİRDİK"

        Hüseyin Yıldırım, eski ve nostaljik eşyaları toplayarak onlara bakım yapmayı sevdiğini söyledi.

        Bunlardan birinin baba yadigarı 1977 model traktör olduğunu belirten Yıldırım, "Traktör ben 10 yaşındayken hanemize kazandırıldı. 14 yıl onu kullandık. Ormana gittik, tarla sürdük, birçok iş yaptık abimle beraber. Babam rahatsızlanınca onu satma ihtiyacı duydu abimler." diye konuştu.

        Yıldırım, yıllar sonra traktörün satılacağını öğrenince sevindiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

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        "Başkaları da almak istedi ama ben bunu her şartlarda alacağımı söyledim. Baba yadigarı olduğunu, bunun başka yere gitmeyeceğini söyledim. Bunu satma niyetiyle değil, güzel bakım yapıp dükkanımızın önünde, evimizin önünde sergilemek adına aldım. Sanayici olduğum için elektrik işlerini kendim yaptım. Sanayideki esnaf arkadaşların hepsinin de emeği var. Traktörü komple elden geçirdik. Güzel bir şey olsun, sıradan bir şey olmasın dedik."

        Traktörü 35 yıl önceki haliyle satın aldığını, yaptıkları bakım sayesinde tamamen yenilediklerini anlatan Yıldırım, "Belki o şekilde de kullanılabilirdi ama tabii ki biz daha düzgün olsun istedik. Elimden geldiği kadar en ayrıntılı şekilde bütün parçalarını söktüm. Parçalarından orijinal olan da var, sonradan takılanlar da var. Orijinallerini bulurduk ama zaman da olmadı biraz" ifadelerini kullandı.

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        Yıldırım, traktörün eski halini bilenlerin şimdiki durumunu görünce kendisini yaptığı işten dolayı tebrik ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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