Şanlıurfa'da saksağanın 'tepeli guguk' yavrusunu beslediği anlar görüntülendi
Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yavrusu sandığı tepeli guguk yavrusunu beslediği anlar görüntülendi. 'Yuva paraziti' olarak bilinen tepeli guguklar, yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakarak yavrularını onlara büyüttürüyor
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
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Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yavrusu sandığı tepeli guguk yavrusunu beslediği ve ilgilendiği anlar görüntülendi.
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Kuş dünyasında 'yuva paraziti' olarak bilinen tepeli guguklar, kendi yumurtalarını kuluçkaya yatmak ve yavrularını büyütmek yerine, saksağan gibi başka kuş türlerinin yuvalarına bırakıyor.
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Bu süreçte dişi tepeli guguk, kendi yumurtasını bırakmadan önce yuvadaki orijinal yumurtaları dışarı atarak ev sahibi kuşu yanıltıyor.
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Bu sayede ev sahibi kuş, kendi yavruları yerine sadece yuvasına bırakılan tepeli guguk yavrusunu büyütüyor.
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