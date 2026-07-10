Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da saksağanın 'tepeli guguk' yavrusunu beslediği anlar görüntülendi

        Şanlıurfa'da saksağanın 'tepeli guguk' yavrusunu beslediği anlar görüntülendi

        Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yavrusu sandığı tepeli guguk yavrusunu beslediği anlar görüntülendi. 'Yuva paraziti' olarak bilinen tepeli guguklar, yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakarak yavrularını onlara büyüttürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Şanlıurfa'da bir saksağanın, kendi yavrusu sandığı tepeli guguk yavrusunu beslediği ve ilgilendiği anlar görüntülendi.

        2

        Kuş dünyasında 'yuva paraziti' olarak bilinen tepeli guguklar, kendi yumurtalarını kuluçkaya yatmak ve yavrularını büyütmek yerine, saksağan gibi başka kuş türlerinin yuvalarına bırakıyor.

        3

        Bu süreçte dişi tepeli guguk, kendi yumurtasını bırakmadan önce yuvadaki orijinal yumurtaları dışarı atarak ev sahibi kuşu yanıltıyor.

        4

        Bu sayede ev sahibi kuş, kendi yavruları yerine sadece yuvasına bırakılan tepeli guguk yavrusunu büyütüyor.

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da çete operasyonu: 18 gözaltı

        İstanbul'un Anadolu yakasında sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla çok sayıda farklı eyleme karışmakla suçlanan 18 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlıların karıştıkları bazı eylemler güvenlik kameralarına da yansıdı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!