Vücudunuzu ayakta tutan 20 besin
İnsan vücudunun sağlıklı, dinç ve zinde bir şekilde işleyebilmesi için çeşitli besinlere ihtiyacı vardır. Bilim adamları bu ihtiyacı karşılayan 20 temel ve en kritik besin ögesini sıraladı...
27 kalori (100 g)
Besin puanı: 65
Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.
45 kalori (100 g)
Besin puanı: 64
Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.
31 kalori (100 g)
Besin puanı: 65
Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.
29 kalori (100 g)
Besin puanı: 64
Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir. Böyle diyor bilimadamları...
282 kalori (100 g)
Besin puanı: 63
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
23 kalori (100 g)
Besin puanı: 63
Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.
32 kalori (100 g)
Besin puanı: 63
Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.
324 kalori (100 g)
Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.
22 kalori (100 g)
Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.
579 kalori (100 g)
Besin puanı: 97
Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.
559 kalori (100 g)
Besin puanı: 84
En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.
19 kalori (100 g)
Besin puanı: 78
Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.
22 kalori (100 g)
Besin puanı: 70
Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.
292 kalori (100 g)
Besin puanı: 69
Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.
319 kalori (100 g)
Besin puanı: 68
Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.
11 kalori (100 g)
Besin puanı: 68
Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır
53 kalori (100 g)
Besin puanı: 67
Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.
77 kalori (100 g)
Besin puanı: 67
Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.
486 kalori (100 g)
Besin puanı: 85
Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.
Bedenimizin ayakta kalması, güçlenmesi ve hastalıklara karşı direnç göstermesi tamamen doğru yakıta bağlıdır. Vücudunuzun tepeden tırnağa ihtiyaç duyduğu en önemli 20 besini ve bu mucizevi maddelerin gizli kalmış rollerini keşfetmeye hazır mısınız?