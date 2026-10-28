Vücudunuzu ayakta tutan 20 besin

Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü

İstanbul'da, 3 saat arayla işlenen iki cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Büyükçekmece'deki bir rezidansta 26 yaşındaki Yasin Binarci'yi öldüren 22 yaşındaki Mehmet Emin Yüksel'in, olaydan saatler sonra Bağcılar'da silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk cinayetin ardından şüphelilerin kaçabi... Daha Fazla Göster İstanbul'da, 3 saat arayla işlenen iki cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Büyükçekmece'deki bir rezidansta 26 yaşındaki Yasin Binarci'yi öldüren 22 yaşındaki Mehmet Emin Yüksel'in, olaydan saatler sonra Bağcılar'da silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk cinayetin ardından şüphelilerin kaçabilmesi için rezidansın kapısının balyozla kırıldığı, ikinci cinayeti işleyen kişininse tanınmamak için kıyafet değiştirerek çekçek arabasıyla kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul'dan Edirne'ye uzanan film gibi takibiyle yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha Az Göster