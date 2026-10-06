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        Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada armut görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?

        Rüyada armut görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?

        Rüyada armut görmek, rüya sahibinin meyveye ne yaptığına göre farklı yorumlanır. Rüyada armut yemek, ağaçtan armut toplamak, dalından koparmak ya da birinden armut almak ayrı tabirlere sahiptir. Ayrıca rüyada armudun hangi renkte olduğu da tabiri değiştirir. Peki, rüyada sarı, yeşil, çürük, dalında, ağaçta, küçük veya büyük armut görmek tabiri nedir? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Rüyada armut görmek ne anlama gelir?

        Rüyada armut görmek, meyve rüyaları arasında kazanç ve rızıkla bağ kurulan bir rüyadır. Tabirde armudun yalnızca görülmesi değil, yenmesi, ağaçtan ya da yerden toplanması, satın alınması ve birinin elinden alınması da ayrı birer rüya olarak yorumlanır. Armudun yeşil ya da sarı olması, olgun ya da çürük görünmesi ve iriliği de yorumun yönünü değiştirir. Rüya sahibinin kadın, bekâr ya da hamile olması da tabire etki eden hâller arasındadır.

        Rüyada armut görmek

        Rüyada armut görmek mala, mülke ve kazancın artmasına delalet eder. Helal bir mala kavuşmaya, rızkın genişlemesine, mirasa ya da büyük bir mala sahip olmaya yorulur. Bu rüya müjdeli haberin, sevincin ve huzurlu günlerin habercisi sayılır. Rüyada armut, duaların kabul olacağına ve borçların kapanacağına da işarettir.

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        Rüyada görülen armut taze ve olgunsa hayatta güzel gelişmeler olacağına, beklenen haberin olumlu geleceğine ve şanslı bir döneme girileceğine işaret eder. Armut çürükse bazı olumsuzluklarla karşılaşılacağına yorulur.

        Tabir rüya sahibinin durumuna göre de seyir değiştirir. Hasta için şifaya, evli kimse için hayırlı bir evlada delalet eder. Bekâr için hayırlı bir kısmete ve evliliğe işarettir. Kadının rüyada armut görmesi evleneceği erkekle karşılaşacağına, hamile kadının armut görmesi ise doğacak çocuğun erkek olacağına yorulur.

        Rüyada armut yemek

        Rüyada armut yemek ya da armut yediğini görmek çoğu tabirde kısmetin ve şansın açılmasına, bol kazanca ve borçlardan kurtulmaya delalet eder. İşlerin ve ticaretin kolaylaşacağına, rüya sahibine mal, şifa, evlilik ve bereket geleceğine yorulur. Armudun mevsiminde yenmesi hayra işarettir.

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        Bazı tabirciler ise armut yemeyi rüya sahibinin ya da bir yakınının sağlığıyla ilgili bir sıkıntıya yorar. Birkaç kaynağa göre bu rüya haram kazanca da işarettir.

        Rüyada yeşil armut yemek

        Rüyada yeşil armut yemek sağlığa ve şifaya kavuşmaya delalet eder. Olgun ve tatlı yeşil armut yemek mala ve bolluğa ulaşmaya yorulur. Tatlı yeşil armut, sıkıntıların bitmesine, sorunların çabuk çözülmesine ve rüya sahibinin yüksek bir mevkiye çıkmasına da işarettir.

        Rüyada sulu armut yemek

        Rüyada sulu armut yemek zorluklardan kurtulmaya ve rahat bir yaşama kavuşmaya işaret eder. Armut hem sulu hem tatlıysa duaların kabul olacağına ve maddi başarıya delalet eder.

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        Rüyada dalından armut koparıp yemek

        Rüyada dalından armut koparıp yemek mala ve mülke delalet eder. Rüyada ağaçtan armut yemek ise rüya sahibinin yumuşak huylu, varlıklı kimselerle yakınlık kuracağına yorulur.

        Rüyada tatlı armut yemek

        Rüyada tatlı armut yemek mala ve nimete kavuşmaya işaret eder. Daha iyi bir yaşam için atılan adımların büyük kazanç getireceğine, anlaşmazlıkların çözüleceğine yorulur.

        Rüyada armut toplamak

        Rüyada armut toplamak maddi bir yardıma, rahatlamaya, kazanca ve mirasa işaret eder. Toplanan armut ne kadar çoksa gelecek yardım da o kadar büyük olur. Olgun armut toplamak rahat bir geçime delalet eder. Ham armut toplamak ise sağlığa yorulur.

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        Bir kısım tabirci bu rüyayı iş hayatında yoğun çalışmaya ve aileye zaman ayıramamaya yorar. Bu tabircilere göre armut toplamak uzun bir yolculuğa da işarettir.

        Rüyada ağaçtan armut toplamak

        Rüyada ağaçtan armut toplamak sıkıntıların sona ereceğine işarettir. Mala ve rahatlığa kavuşmaya yorulur. Rüyada armut ağacı görüp ondan armut toplamak ise gelecek maddi bir yardımla darlığın bitmesine delalet eder.

        Rüyada yerden armut toplamak

        Rüyada yerden armut toplamak esenlik bulmaya işaret eder. Huzursuzluk yaratan kişilerin hayattan uzaklaşacağına ve parasal olarak çok kazanç elde edileceğine yorulur.

        Rüyada armut ağacı görmek

        Rüyada armut ağacı görmek mal ve para sahibi, halka faydası dokunan cömert bir kimseye delalet eder. Bu rüya neşe ve keyif olarak da yorulur. Bekâr kız için kocaya, hamile kadın için erkek çocuğa alamettir.

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        Kurumuş armut ağacı malın ancak çok çalışarak kazanılacağına yorulur. Çok sayıda armut ağacı görmek ise sıkıntıdan sonra gelecek geniş rızka işaret eder. Armut ağacı dikmek hayırlı işlere ve ailenin büyümesine, ağacı kesmek kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaya delalet eder.

        Rüyada dalında armut görmek

        Rüyada dalında armut görmek kısmete ve yıllardır arzulanan hedeflere kavuşmaya işaret eder. Başarılı çalışmaların gerçekleşeceğine yorulur. Rüyada ağaçta armut görmek ise şans, bereket ve kazanç kapılarının açılacağına, hasret çekenlerin birbirine kavuşacağına delalet eder.

        Rüyada ağaçtan armut koparmak

        Rüyada ağaçtan armut koparmak helal bir malın ele geçeceğine ve başarıya işaret eder. Armut ağacından meyve koparmak bir tüccardan menfaat görmeye yorulur. Koparırken dalın kırılması yakın bir dost ya da akrabayla anlaşmazlığa işarettir.

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        Rüyada armudun rengi ve hâli ne anlama gelir?

        Armudun rengi, olgunluğu ve iriliği tabirin yönünü değiştirir. Taze ve olgun armut hayra yorulur. Çürük armut ise bazı olumsuzlukların habercisi sayılır.

        Rüyada yeşil armut görmek

        Rüyada yeşil armut görmek sağlığın habercisidir. Büyük başarılara, bereketli işlere girmeye ve keyifli bir yaşama işaret eder. Bu rüya hayırlı bir evlada sahip olmaya ve parasal olarak büyük bir kazanca da yorulur.

        Rüyada sarı armut görmek

        Rüyada sarı armut görmek hakkında tabirciler iki ayrı yorum verir. Bir kısmı bu rüyayı sevilen kişilerle büyük bir ortaklığa girmeye, sağlık ve şifa bulmaya, sıkıntıların kalkmasına yorar. Diğerlerine göre ise sarı armut hastalığa, cesaretin yitirilmesine, zorluğa ve endişeye delalet eder.

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        Rüyada çürük armut görmek

        Rüyada çürük armut görmek yaygın yoruma göre bir kimseden gelecek zarara, hastalığa ve eşle yaşanacak bir soruna işaret eder. Kurtlu armut zorlu bir döneme girilmesine ve sıkıntının aile desteğiyle atlatılmasına yorulur. Bir kısım kaynak ise çürük armudu çekilmekte olan bir çilenin sona ermesine yorar.

        Rüyada olgun armut görmek

        Rüyada olgun armut görmek yakında hayırlı bir işe ya da düğüne delalet eder. Büyük başarılara ve kazanca işarettir. Olgunlaşmamış ham armut bir yoruma göre bazı olumsuzluklara işarettir. Başka bir yoruma göre ise sıkıntılardan kurtulmaya az kaldığına yorulur.

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        Rüyada büyük armut görmek

        Rüyada büyük armut görmek, büyük bir hamle yaparak kötü durumu lehine çevirmeye işaret eder. Zor bir dönemin bitmesine ve maddi imkânların artmasına yorulur.

        Rüyada armut almak

        Rüyada armut almak konusunda iki yorum birlikte yaygındır. Bir kısım tabirciye göre bu rüya yapılmak istenen bir işin askıya alınmasına ya da ertelenecek bir yolculuğa işaret eder, ardından da bol kazançlı işlere ve evde berekete yorulur. Diğer tabircilere göre armut almak evlat sahibi olmaya, sevinçli bir habere ve yeni dostlar kazanmaya delalet eder. Armut satmak ise çoğu tabirde çalışmalar sonucunda gelir elde etmeye yorulur. Bir kısım kaynağa göre ise armut satmak beklenmedik bir sıkıntıya işarettir.

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        Rüyada birinin armut verdiğini görmek

        Rüyada birinin armut verdiğini görmek beklenmedik bir yerden gelecek hayırlı habere, maddi ve manevi desteğe işaret eder. Huzurlu ve mutlu bir yaşama yorulur. Verilen armut çürükse boş vaatlere ve boş umutlara delalet eder.

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