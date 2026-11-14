Rüyada turşu görmek, kavanozda ya da bidonda bekleyen turşudan sofradaki bir tabak turşuya kadar pek çok sahneyi kapsar. Tabirde önce turşunun çeşidine bakılır. Salatalık, lahana, biber, domates, patlıcan ve karnabahar turşusu ayrı ayrı yorumlanır. Turşunun bozulmuş olması, rüya sahibinin onu yemesi, kurması, suyunu içmesi, birine vermesi ya da satması da yorumu değiştiren durumlar arasındadır.

Rüyada turşu görmek

Rüyada turşu görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin ailesiyle huzur ve uyum içinde yaşayacağına, maddi ve manevi bakımdan doygunluğa ereceğine işaret eder. Dert ve sıkıntılardan kurtulmaya, mal ve mülk biriktirip yokluk görmeyeceği güzel günlere delalet eder. Emeğin karşılığının boşa gitmeyip zamanı geldiğinde alınacağına da yorulur. Rüya sahibi bu rüyadan sonra istediklerine kavuşur.

Bazı tabirlerde turşu, çevrede güvenilir kimselerin bulunacağına ve rüya sahibinin dost ve akrabalarına yardım eli uzatacağına da alamet sayılır. Bir tabirde turşu, kâr getirmeyen bir şeye heves edip uzun süre peşinden koşmaya yorulsa da bu rüya genel kanaatte hayra yorulur.

Rüyada turşu bidonu görmek

Rüyada turşu bidonu görmek, aile fertleriyle birlikte yeni işlere girişileceğinin ve iş yerinde de evde de refahın artacağının müjdesidir. Rüya sahibinin hayatta çok sorunla karşılaşmadan, bolluk içinde yaşayacağına delalet eder. Kavanoz içinde turşu görmek ise hayırlı kazanca ve iyi bir evliliğe yorulur.

Rüyada turşunun bozulduğunu görmek

Rüyada turşunun bozulduğunu görmek iki yönlü tabir edilir. Bir yoruma göre bozulmuş turşu bir ortaklığın bozulmasına işaret eder. Ancak ortaklık dağıldıktan sonra rüya sahibine ferahlık gelir. Diğer yoruma göre bozuk turşu, başkalarının el sürmediği işlerin kolayca yapılacağına delalet eder. Rüya sahibi borç ve hastalıklardan kurtulur, kötü halden iyiye geçer.

Rüyada turşu yemek

Rüyada turşu yemek zenginlik kapılarının açılacağına, fakirlikten kurtulup insanların takdir ettiği bir kimse olunacağına işaret eder. Rüyada turşu yediğini görmek, rüya sahibinin hayatında temiz bir sayfa açacağına, sorunlarını çözüp sevdiklerini etrafında toplayacağına delalet eder. Verdiği emeklerin boşa gitmeyeceğine de alamettir.

Ekmekle turşu yemek, düzenli birikimle darlığın atlatılacağına yorulur. Oruçluyken turşu yemek ise zor bir dönemin kolay geçeceğine işarettir.

Rüyada turşu çeşitlerini görmek

Rüyada turşu çeşitlerini görmek genel olarak hayra, bolluğa ve kazanca yorulur. Turşunun hangi sebzeden kurulduğu tabirin ağırlığını değiştirir. Kimi çeşit şifaya, kimi kayıp malın geri gelmesine, kimi de aile içi barışa delalet eder.

Rüyada salatalık turşusu görmek

Rüyada salatalık turşusu görmek rüya sahibinin hedeflerine çok yaklaştığına, işlerini zahmetsizce bitireceğine ve iş hayatından büyük kazanç elde edeceğine işaret eder. Sorunların teker teker çözüleceğine, moral ve neşenin yerine geleceğine delalet eder. Bir başka yoruma göre ailede sevince ve büyük başarılara alamettir.

Rüyada salatalık turşusu kurmak, rüya sahibinin ailesini rahat bir şekilde geçindireceğine ve sıkıntılarından arınıp genişliğe çıkacağına işaret eder.

Rüyada salatalık turşusu yemek

Rüyada salatalık turşusu yemek işteki ünün artacağına, aile hayatında uzun zamandır hayal edilen huzur ve mutluluğa kavuşulacağına işaret eder. Bekar bir kimse için hayırlı bir evliliğe delalet eder. İşte ilerlemeye ve borçların yakın zamanda kapanmasına da yorulur.

Rüyada lahana turşusu görmek

Rüyada lahana turşusu görmek çok hayırlı sayılır. Bahtın ve şansın açılacağına, duaların kabul edileceğine, hayallere kavuşulacağına delalet eder. Rüya sahibi sevdiği kimselerle büyük işler başarır, iş hayatında kazançlı hamleler yapar. Rüyada kelem turşusu görmek, kaybedilen malların geri kazanılacağına ve çevredeki düşmanların ayıklanacağına yorulur.

Rüyada lahana turşusu yapmak maddi gücün ve imkanların artacağına işaret eder. Rüya sahibi yaptığı yanlışlardan döner, daha sakin ve aklı başında bir hayat sürer. Zararlarını telafi eder, talihi de günden güne açılır.

Rüyada lahana turşusu kurmak, kararsız kalınan bir dönemde verilen hatalı bir kararın sonradan tersine çevrileceğine yorulur. Rüya sahibi bu dönemi sevdikleriyle mutluluk dolu anlar paylaşarak geride bırakır.

Rüyada lahana turşusu yemek

Rüyada lahana turşusu yemek, haksızlık yapan kimselerin yenilgiye uğratılacağına ve sıkıntıların sona ereceğine işaret eder. Aile içi huzurun artmasına, kazancın çoğalmasına delalet eder.

Rüyada biber turşusu görmek

Rüyada biber turşusu görmek şifa bulunacağına, rüya sahibinin hem işinin hem sağlığının yolunda gideceğine delalet eder. Hayırlı bir kısmetle karşılaşmaya ve kazanç kapılarının açılmasına da işarettir.

Rüyada biber turşusu yapmak hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtuluşa, sürekli bir kazanca işarettir. Büyük bir makama gelineceğine ve çocukların hayırlı birer insan olacağına yorulur. Rüyada cin biber turşusu görmek de biber turşusu gibi şifaya ve hayırlı kazanca yorulur.

Rüyada acı biber turşusu görmek

Rüyada acı biber turşusu görmek yaşanan aksiliklerin ortadan kalkacağına, hayırlı kısmetler alınacağına ve şükredecek hallere gelineceğine işaret eder. Rızkı kazanmakta zorlanılmayacağına, çıkılan yolculukların şans getireceğine delalet eder.

Bir tabirde bu rüya, gelen bolluğun geçici olduğuna dair bir uyarı da taşır. Rüya sahibi elindeki imkanı iyi planlarsa darlıktan rahatça çıkar.

Rüyada acı biber turşusu yemek ticaretin büyüyeceğine işaret eder. Karşılaşılan zorlukların azimle ve başkalarının duasıyla aşılacağına delalet eder.

Rüyada karışık turşu görmek

Rüyada karışık turşu görmek, düşünülen işlerin hayır getirecek şekilde ilerleyeceğine ve sıkıntılı bir dönemden sonra büyük bir zenginliğe kavuşulacağına işaret eder. Kırgınlıkların sona ermesine, huzurun bulunmasına delalet eder. Hanede rahatsızlık veren bir kimsenin uzaklaşacağına da yorulur.

Rüyada domates turşusu görmek

Rüyada domates turşusu görmek, evde gelirin artacağına ve hanede mutluluk yaşanacağına yorulur. Zarar vermek isteyen kimselerin uzak tutulacağına, sorunların çözüleceğine delalet eder. Rızkın kesilmemesine ve berekete de işarettir.

Rüyada fasulye turşusu yemek

Rüyada fasulye turşusu yemek rüya sahibinin yeniden doğmuş gibi olacağına, girdiği büyük işlerde iyi noktalara geleceğine işaret eder. Uzun süre sağlıklı yaşamaya ve uzun zamandır görülmeyen dostlarla buluşmaya da delalet eder.

Rüyada fasulye turşusu kurmak sorunların çözüleceğine, rahata kavuşulacağına ve yapılan işler sayesinde büyük paralar kazanılacağına yorulur.

Rüyada patlıcan turşusu görmek

Rüyada patlıcan turşusu görmek, çalışmaların kısa sürede büyük itibar kazandıracağına ve zenginliğe kavuşulacağına alamettir. Kısmetsizliğin ve şanssızlığın uzaklaşmasına delalet eder.

Rüyada karnabahar turşusu görmek

Rüyada karnabahar turşusu görmek güzel bir geleceğin yaklaştığına, ana baba duası sayesinde güzel günler görüleceğine işaret eder. Hasta için şifaya, küs aile fertleriyle araların düzelmesine delalet eder.

Rüyada turşu yapmak

Rüyada turşu yapmak sevdikleriyle büyük mutluluklar yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibi iş dünyasında sağlam ve sarsılmaz bir mevki edinir. Rüyada turşu yaptığını görmek ayrıca sıkıntılardan kurtulup ömür boyu rahat yaşanacağına delalet eder.

Rüyada turşu kurmak

Rüyada turşu kurmak elin şimdiye kadar hiç görmediği kadar para göreceğine, sıkıntının azalacağına ve hayatın daha konforlu hale geleceğine delalet eder. Bu rüya bir bebek sahibi olunacağına da yorulur.

Rüyada turşu kurduğunu görmek rüya sahibinin ileride çok zengin olacağına, isteklerine ve hayallerine kavuşacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kimse çevresinde sözü dinlenen ve danışılan biri olur.

Rüyada birinin turşu yaptığını görmek

Rüyada birinin turşu yaptığını görmek de turşu yapmak rüyası gibi hayra yorulur. Sevdikleriyle yaşanacak mutluluklara ve sıkıntılardan kurtuluşa işaret eder.

Rüyada turşu suyu içmek

Rüyada turşu suyu içmek, girilen her işten hayırlısıyla ve alnının akıyla çıkılacağına, başarı yollarının açılacağına işaret eder. Ödenmemiş borçların ödeneceğine, zarar görmüş işlerden büyük kazanç elde edileceğine delalet eder. Hanede neşenin ve huzurun artmasına da alamettir.

Rüyada turşu vermek, almak ve satmak

Rüyada turşu vermek, almak ve satmak genel olarak kazanca ve işlerin açılmasına yorulur. Turşu vermek bolluğa, turşu almak bir dostun yardımına, turşu satmak ise işin büyümesine işaret eder.

Rüyada birine turşu vermek

Rüyada birine turşu vermek beklenenden fazla kazanç sağlanacağına, büyük başarılara ve rahat bir hayata işaret eder. Zor işlerde kolaylığa, uzun bir aradan sonra sevdiğine dönmeye delalet eder.

Rüyada birinden turşu almak

Rüyada birinden turşu almak, yakın bir dostun bulacağı imkan sayesinde bir sorunun ortadan kalkacağına işaret eder. Dert ve sıkıntılar yakında neşeye döner. Bu rüya düzenli bir işe girmeye de delalet eder.

Rüyada turşu satmak

Rüyada turşu satmak işlerin yolunda gideceğini, sevdiklerin desteğiyle işin büyüyeceğini haber verir. Eşler arasındaki geçimsizliğin sona ereceğine ve kazançlı işlere hızla girileceğine delalet eder.