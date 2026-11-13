Rüyada yılan sokması, yılanın yalnızca görüldüğü rüyalardan ayrı tutulur, çünkü burada yılan bedene dokunur ve bir yara açar. Tabirde ilk bakılan nokta, sokulan kişinin rüya sahibinin kendisi mi, eşi, çocuğu, babası ya da bir arkadaşı mı olduğudur. Yılanın elden, bacaktan ya da ayaktan sokması, sarı, beyaz, siyah veya kahverengi olması ve zehirli bir tür sayılması da yorumu değiştirir.

Rüyada yılan sokması

Rüyada yılan sokması, düşman elinden gelecek bir eza ve meşakkate işaret eder. Rüya sahibinin düşmanının onu üzeceğine, sıkıntıya düşüreceğine yorulur. Düşmandan gelen eza çoğu zaman güvenilen birinden gelen kırıcı bir davranış, arkadan söylenen kötü bir söz ya da can sıkıcı bir haber biçiminde ortaya çıkar.

Rüyada yılan soktuğunu görmek de düşmandan gelecek bir zararın habercisidir. Bu rüya, rüya sahibini bekleyen sıkıntılı bir döneme ve beklenmedik bir kedere alamettir. Zarar çoğu zaman yakın bilinen kimselerden geldiği için rüya sahibinin sırlarını paylaştığı kişilere karşı ölçülü davranması tavsiye edilir.

Bu rüyanın ikinci yönü maddi darlıktır. Rüyada yılan sokması, rüya sahibinin önünde bir para sıkıntısı bulunduğuna delalet eder. Rüya sahibinin borç alırken ve harcama yaparken dikkatli davranması gerektiğine işarettir.

Tabirin yönü rüyanın gidişatına göre değişir. Yılanın sokup bırakması ya da rüya sahibinin sokulmadan yılandan kurtulması, tehlikenin atlatılacağına delalet eder. Rüyada ölü bir yılanın sokması ise hayra yorulur. Bu rüya, sahibine yönelen zararın önüne geçileceğine işaret eder.

Rüyada başkasını yılan soktuğunu görmek

Rüyada başkasını yılan soktuğunu görmek, zararın rüya sahibine değil yakınındaki bir kimseye erişeceğine işaret eder. Rüyada başka birini yılan soktuğunu görmek kedere ve yakında gelecek bir sıkıntıya da yorulur. Sokulan kişi tanıdık ve yakın biriyse o kimsenin maddi sıkıntıya düşeceğine delalet eder.

Rüyada aileden birini yılan soktuğunu görmek

Rüyada aileden birini yılan soktuğunu görmek, hane halkından birine yönelen bir düşmanlığa işaret eder. Zarar rüya sahibinin kendisine değil, ev içindeki bir yakınına erişir. Sokma evin içinde olmuşsa ev halkından gizli bir husumete karşı uyanık olunması gerektiğine yorulur.

Rüyada eşini yılan soktuğunu görmek, aile halkı arasında düşmanlık besleyen bir kimsenin bulunduğuna delalet eder. Rüyada eşini yılan sokması da bu kimsenin zararının önce eşe erişeceğine yorulur. Rüyada kardeşi yılan sokması, zararın rüya sahibinin kardeşine erişeceğine ve hane halkına yönelen bir düşmanlığa işarettir. Rüyada akrabayı yılan sokması da zararın rüya sahibinin bir yakınına erişeceğine işaret eder. Rüyada babayı yılan sokması, aileden birinin sokulması gibi haneye yönelen bir husumete delalet eder.

Rüyada çocuğunu yılan sokması

Rüyada çocuğunu yılan sokması, rüya sahibinin yakın çevresine kadar uzanan bir husumete işaret eder. Rüyada çocuğumu yılan sokması, zararın evladın üzerine gideceğine delalet eder. Rüyada çocuğunu yılan soktuğunu görmek ise kinin dışarıdan değil ev halkından birinden kaynaklandığına yorulur. Rüyada erkek çocuğunu yılan sokması, oğula uzanan bir düşmanlığa işaret eder ve düşmanlığın aile içinden geldiğine delalet eder. Rüyada kızını yılan sokması da evdeki kız evlada yönelen bir kine ve hanenin içinden çıkan bir hasma yorulur.

Rüyada arkadaşımı yılan sokması

Sokulan kişi bir arkadaş olduğunda zarar o arkadaşa erişir. Rüyada arkadaşımı yılan sokması, arkadaşın bir sıkıntıya ya da maddi darlığa düşeceğine yorulur. Rüyada arkadaşını yılan soktuğunu görmek, rüya sahibinin o sıkıntılı günlerde arkadaşına yardım edebilecek konumda olduğuna işarettir.

Rüyada yılanın soktuğu yere göre tabiri

Rüyada yılanın soktuğu yer, düşmandan gelecek zararın hangi alana dokunacağına işarettir. El kazanca, bacak ve ayak ise yola ve gidişata yorulur.

Rüyada bacağından yılan sokması

Rüyada bacağından yılan sokması, gidişatın bozulmasına ve rüya sahibinin yolunda karşılaşacağı bir engele işaret eder. Rüyada bacağı yılan sokması, sürdürülen bir işe bir düşmanın engel çıkaracağına yorulur. Rüyada bacağını yılan sokması da yürüyen bir işin aksamasına delalet eder.

Rüyada elini yılan sokması

El, tabirde kazanca ve emeğe yorulur. Bu yüzden rüyada elini yılan sokması, düşmanın işe ve mala dokunan bir zararına delalet eder. Rüya sahibinin emeğiyle kurduğu düzene bir zarar geleceğine işarettir. Sokulan el sağ el ise bu rüya kazanç kapısına gelecek bir darbeye yorulur.

Rüyada ayağından yılan soktuğunu görmek

Rüyada ayağından yılan soktuğunu görmek, işlerin gecikeceğine ve gidilecek yolun uzayacağına işaret eder. Rüyada ayak bileğinden yılan sokması da beklenen bir işin vaktinde sonuçlanmayacağına, rüya sahibinin hedefine geç varacağına yorulur.

Rüyada yılan sokması rengine göre ne anlama gelir?

Rüyada yılan sokması, yılanın rengine göre farklı bir zarara yorulur. Renk, düşmanın niteliğini ve kaybın türünü haber verir.

Rüyada sarı yılan sokması

Sokan yılan sarıysa rüya mal ve mevki kaybına delalet eder. Rüyada sarı yılan sokması, rüya sahibinin elindeki bir imkânı ya da sahip olduğu konumu bir düşman yüzünden yitireceğine yorulur. Sokan sarı yılan zayıf ve cansız görünüyorsa bu, hasta bir düşmana işarettir.

Rüyada beyaz yılan sokması

Rüyada beyaz yılan sokması, diğer renklere nispetle daha hayırlı sayılır. Ancak beyaz yılan rüya sahibine dostça yaklaşıp sonra sokmuşsa rüya, iyi niyetli görünen ama samimiyetsiz bir düşmana yorulur.

Rüyada siyah yılan soktuğunu görmek

Siyah renk, düşmanın tehlikesinin büyüklüğüne işarettir. Rüyada siyah yılan soktuğunu görmek, güçlü ve sinsi bir düşmanın rüya sahibine zarar vereceğine delalet eder. Bu düşmanın bazen rüya sahibinin ailesi içinden biri olduğuna da yorulur.

Rüyada kahverengi yılan sokması

Kahverengi yılan mal ve toprak üzerinden çıkacak bir çekişmeye işaret eder. Rüyada kahverengi yılan sokması, rüya sahibinin bir mülk yüzünden ihtilafa düşeceğine yorulur.

Rüyada zehirli yılan sokması

Rüyada zehirli yılan sokması, ağır bir belaya delalet eder. Rüya sahibinin başına gelecek sıkıntının sıradan bir üzüntü değil, bir musibet olduğuna yorulur. Zehirli yılanın sokması, sokulan kişinin haram mal kazandığına ya da yasak bir işe bulaştığına da işarettir.

Rüyada kobra yılan sokması

Rüyada kobra yılan sokması, büyük bir komploya ve kurulan bir tuzağa işaret eder. Rüya sahibi çalışan biriyse kurulan tuzak iş yerinden gelir ve kıskanç iş arkadaşlarının vereceği zarara yorulur. Rüya sahibi evliyse kobra sokması evlilikte yaşanacak sorunların ve yakın bir dostun ihanetinin habercisi sayılır.