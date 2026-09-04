Sivas'ta 243 metrelik cam seyir terastan nefes kesen atlayış

Ekstrem sporlarıyla tanınan Cengiz Koçak ve Samet Baydar, Sivas’ın Divriği ilçesindeki 243 metre yüksekliğindeki Divriği Cam Seyir Terası’na geldi.

Koçak ve Baydar hazırlıklarını tamamladıktan sonra cam terastan kendilerini boşluğa bıraktı.

Atlayışlar sırasında bölgede bulunanlar büyük heyecan yaşarken, o anlar kafa kamerası ve dron ile görüntülendi.

Başarılı şekilde gerçekleştirilen atlayışların ardından Koçak ve Baydar güvenli bölgeye iniş yaptı.

Atlayış sonrası açıklamalarda bulunan Cengiz Koçak, "Atlayışımızı yaptık ve Çaltı Çayı Kanyonu'na iniş yaptık. Divriği Seyir Terası buraya değer katıyor. Umarım ileride burada yine atlayışlar yaparım" dedi.