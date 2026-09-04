Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sivas'ta 243 metrelik cam seyir terastan nefes kesen atlayış

        Sivas'ta 243 metrelik cam seyir terastan nefes kesen atlayış

        Sivas'ın Divriği ilçesinde, 243 metrelik yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olarak bilinen Divriği Cam Seyir Terası, ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Samet Baydar'ın atlayışına sahne oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        243 metreden nefes kesen atlayış

        Ekstrem sporlarıyla tanınan Cengiz Koçak ve Samet Baydar, Sivas’ın Divriği ilçesindeki 243 metre yüksekliğindeki Divriği Cam Seyir Terası’na geldi.

        Koçak ve Baydar hazırlıklarını tamamladıktan sonra cam terastan kendilerini boşluğa bıraktı.

        Atlayışlar sırasında bölgede bulunanlar büyük heyecan yaşarken, o anlar kafa kamerası ve dron ile görüntülendi.

        Başarılı şekilde gerçekleştirilen atlayışların ardından Koçak ve Baydar güvenli bölgeye iniş yaptı.

        Atlayış sonrası açıklamalarda bulunan Cengiz Koçak, "Atlayışımızı yaptık ve Çaltı Çayı Kanyonu'na iniş yaptık. Divriği Seyir Terası buraya değer katıyor. Umarım ileride burada yine atlayışlar yaparım" dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #43 metrelik cam seyir teras
        #sivas
        #divriği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Yaren'den hüzünlü veda
        Yaren'den hüzünlü veda