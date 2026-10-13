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        Haberler Yaşam Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü

        Tohma Kanyonu sonbahar renklerine büründü

        Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharla birlikte sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına büründü. Çay çevresindeki ağaçlar ve sarp kayalıkların oluşturduğu manzara kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Malatya'nın saklı cennetinde sonbahar

        Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran kanyon, ziyaretçilerini dev kayalıkları, kendine has bitki örtüsü ve el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.

        Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıkların arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

        Tohma Çayı'nın çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçları, sonbaharla birlikte renk değiştirdi.

        Çevresindeki doğal yaşamı besleyen Tohma Çayı'nın oluşturduğu vadi boyunca uzanan ağaçların renk cümbüşü, bölgeye farklı bir güzellik kattı.

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        Tohma Kanyonu'nun sarp kayalıkları, çay yatağı ve sonbahar renklerine bürünen ağaçları, dron ile görüntülendi.

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        #Tohma kanyonu
        #Malatya
        #darende
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