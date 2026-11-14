Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Zeus Lepsynos Tapınağı restore edilerek eski ihtişamına kavuşturuldu

        Zeus Lepsynos Tapınağı restore edilerek eski ihtişamına kavuşturuldu

        Muğla'nın Milas ilçesinde milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski ihtişamına kavuşturuldu

        Muğla'nın Milas ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta Selimiye Mahallesi sınırları içinde, Kızılbayır Dağı eteklerinde yer alan Euromos Antik Kenti, Karya Bölgesi'nin önemli yerleşimleri arasında bulunuyor.

        Tarih boyunca farklı isimlerle anılan kent, Roma İmparatorluk Dönemi'nde gelişerek önemli bir yerleşim haline geldi.

        Antik kentte ilk kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında yürütülüyor.

        Euromos'ta Zeus Lepsynos Tapınağı'nın yanı sıra agora, tiyatro, hamam, kent surları, nekropol alanları ve şapel kalıntıları bulunuyor.

        YAKLAŞIK 900 MİMARİ BLOK İNCELENDİ

        Roma İmparatorluk Dönemi'nde, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı'nın restorasyon süreci, 2015 yılında rölöve çalışmaları ile mimari blokların numaralandırılıp kataloglanmasıyla başladı.

        REKLAM

        Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumunun destek verdiği restorasyon projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında yürütüldü.

        Sütunlarının bir bölümü bugüne kadar ulaşan tapınağın restorasyonunun tamamlanmasıyla antik yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

        REKLAM

        İmparator Hadrianus döneminde inşa edildiği değerlendirilen tapınağın yeniden ayağa kaldırılmasının Euromos Antik Kenti'nin tanıtımına ve Milas'ın kültür turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilden inip üzerine çıktı, trafik yoğunluğu oluştu

         15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran kişi, inip üzerine çıktı. Elinde silah olan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.(DHA)

        #Muğla
        #Milas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları