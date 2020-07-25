Enis Yıldırım'ın haberine göre, Buluncak’taki evinden 27 Haziran akşam saatlerinde ayrılan İkranur'un cansız bedeni, 3 gün sonra evinden 7 km uzaklıkta bir derede bulunmuştu. İkranur, 25 Temmuz’da 7. yaş gününü kutlayacaktı. Babası Serdar Tirsi, 7. yaş gününde İkranur’a bisiklet almayı düşündüğünü söyledi.

Tirsi, “3 tekerlekli eski bir bisikleti vardı. Onu oynarken seyrederdim. Artık bisiklet sürmeyi öğrenme zamanının geldiğini düşünüyordum. Çocuklarımın hiçbir şeyini eksik etmemeye çalıştım. Bizim oyuncaklarımız olmamıştı. Çocuklarımın hevesi kursağında kalmasın. Önceliğim oydu hep. İkranur gibi diğer evlatlarım her şeyden önemli, değerliydi benim için.” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI YIPRATTI

Baba Tirsi, basına konuşmamaya karar verdiğini de şu sözlerle anlattı: “Sosyal medyada abuk sabuk yorumlar yapılıyormuş. Bunları duyunca bizi çok yıpratıyor. Bu yüzden hiçbir yayın organına konuşmak istemiyoruz. Ne kadar gündeme gelinirse o kadar saldırıyorlar.”