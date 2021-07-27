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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları Yasemin Ecem üçüncü tura çıktı - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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Yasemin Ecem üçüncü tura çıktı

Milli okçumuz Yasemin Ecem Anagöz, Çinli rakibi Xiaolei Yang’ı da 6-2 mağlup ederek üçüncü tura çıktı

Yasemin Ecem üçüncü tura çıktı - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Yasemin Ecem üçüncü turda!
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tura çıktı.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Kanadalı Stephanie Barrett'i 6-2'lik skorla eleyen Yasemin Ecem, ikinci turda Çinli Xiaolei Yang ile karşı karşıya geldi. Milli okçu, bu müsabakayı da 6-2 kazanarak adını 3. tura yazdırdı.

Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tur maçına 30 Temmuz'da çıkacak. Milli sporcu, aynı gün finallerde yer alarak madalyaya ulaşmak için mücadele edecek.

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