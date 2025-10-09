Yasemin Ergene, aşk iddiasına sessiz kaldı

2011'de evlenen Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 3 Eylül'de boşandı. Boşanmanın ardından evini ve telefon numarasını değiştiren Yasemin Ergene'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası ortaya atıldı.

Söz konusu iddiaya göre; Yasemin Ergene ile Prof. Dr. Karaca Başaran, aşk yaşıyor. Ergene de Başaran da bir açıklamada bulunmadı. Sessizlikleri, söylentilerin daha da alevlenmesine neden oldu.

Tüm bu spekülasyonlara rağmen, edinilen bilgilere göre; Yasemin Ergene, yakın çevresine iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Ergene'nin, boşanma sonrası hayatında yaptığı değişikliklerin özel yaşamının bir parçası olduğunu, Prof. Dr. Karaca Başaran ile aralarında herhangi bir romantik ilişki bulunmadığını ifade ettiği öğrenildi.