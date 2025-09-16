Yasemin Ergene’den boşanma sonrası Prag tatili
14 yıllık evliliğini bitiren Yasemin Ergene, boşanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla çıktığı Prag tatilinden fotoğrafları paylaştı
Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan çifti, geçtiğimiz günlerde evliliklerini noktaladıklarını duyurmuştu.
14 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran çiftin ayrılığı kamuoyunda bir hayli dikkat çekmişti.
Boşanmanın ardından Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına tatile çıktı.
Yasemin Ergene, tatil rotasını gözler önüne serdi.
Yasemin Ergene, Çekya’nın başkenti Prag sokaklarında verdiği pozlarını sosyal medya hesabında yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram