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        Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi başlıyor

        Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi başlıyor

        Yasemin Sakallıoğlu, Yasemin Sakallıoğlu, rekorlara imza attığı gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Türkiye'nin her bir köşesindeki hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:28
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        Yasemin Sakallıoğlu'nun, BKM Organizasyonu ile gerçekleştirilen stand up şovu seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Sakallıoğlu, Türkiye turnesine İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nden başlıyor.

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        BOSTANCI BİLETLERİ HAFTALAR ÖNCESİNDEN SOLD OUT OLDU

        Her gösterisi yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan Yasemin Sakallıoğlu, turnesine İstanbul'dan başlıyor. 17 Nisan'da gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi gösterisinin biletleri günler öncesinden tükendi. Bostancı için özel hazırlıkları bulunan Yasemin Sakallıoğlu turnesine 18 Nisan’da Eskişehir'de devam edecek.

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        Mayıs ayının gösteri takvimi ise şöyle;
        3 Mayıs... Bursa
        4 Mayıs... İstanbul Maximum Uniq Hall
        26 Mayıs... İzmir
        27 Mayıs... Antalya
        29 Mayıs... Mersin
        30 Mayıs... Adana

        #Yasemin Sakallıoğlu
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