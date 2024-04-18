Yasemin Sakallıoğlu'nun Türkiye turnesi başlıyor
Yasemin Sakallıoğlu, Yasemin Sakallıoğlu, rekorlara imza attığı gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Türkiye'nin her bir köşesindeki hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor
Yasemin Sakallıoğlu'nun, BKM Organizasyonu ile gerçekleştirilen stand up şovu seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Sakallıoğlu, Türkiye turnesine İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nden başlıyor.
BOSTANCI BİLETLERİ HAFTALAR ÖNCESİNDEN SOLD OUT OLDU
Her gösterisi yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan Yasemin Sakallıoğlu, turnesine İstanbul'dan başlıyor. 17 Nisan'da gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi gösterisinin biletleri günler öncesinden tükendi. Bostancı için özel hazırlıkları bulunan Yasemin Sakallıoğlu turnesine 18 Nisan’da Eskişehir'de devam edecek.
Mayıs ayının gösteri takvimi ise şöyle;
3 Mayıs... Bursa
4 Mayıs... İstanbul Maximum Uniq Hall
26 Mayıs... İzmir
27 Mayıs... Antalya
29 Mayıs... Mersin
30 Mayıs... Adana