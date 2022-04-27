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HABERTURK.COM

Kış sezonu boyunca farklı birçok mekânda 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' isimli gösteriyle seyircilere kapalı gişe ulaşan Yasemin Sakallıoğlu’nun yaz ve Avrupa turnesi başlıyor.

Başarılı komedyen yaz boyunca, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Ayvalık, Altınoluk, Kuşadası, Çeşme, Bodrum ve Avrupa’da seyircisiyle buluşacak.

10 Mayıs’ta İzmir’den yola çıkmaya hazırlanan Yasemin Sakallıoğlu, "Yaz turnemiz ve Avrupa turnemiz olacak. Orada da çok güzel seyirciler var. Bu sene epey gezeceğiz. Beni çok göreceksiniz ve hep birlikte güleceğiz” dedi.

YASEMİN SAKALLIOĞLU AVRUPA ve YAZ TURNE PROGRAMI

10 MAYIS... İZMİR FUAR AÇIKHAVA

14 MAYIS... OFFENBACH (ALMANYA)

15 MAYIS... ZURICH (İSVİÇRE)

21 MAYIS... NURNBERG (ALMANYA)

27 MAYIS... BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

2 HAZİRAN... MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA

4 HAZİRAN... BOCHUM (ALMANYA)

9 HAZİRAN... KOCAELİ DERİNCE AÇIKHAVA

9 TEMMUZ... AYVALIK AÇIKHAVA

10 TEMMUZ... ALTINOLUK AÇIKHAVA

11 TEMMUZ... KUŞADASI AÇIKHAVA

27 TEMMUZ... ÇEŞME AÇIKHAVA

28 TEMMUZ... BODRUM ANTİK