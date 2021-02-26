"SÜSLENMİŞİZ, FENA MI?"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı eve kapatan Şefkatli, çiçek desenli elbisesi ile verdiği pozu Instagram'dan yayınladı.

Pandemide sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Şefkatli, gönderisine, "Süslenmişiz, fena mı?" notunu düştü.

29 yaşındaki Şefkatli'nin paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.