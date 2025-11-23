Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yaşınız ilerlesin ama zihniniz berrak kalsın... İşte hafızayı güçlendiren aktiviteler

        Yaşınız ilerlesin ama zihniniz berrak kalsın... İşte hafızayı güçlendiren aktiviteler

        Yaşlanmak pek çoğumuz için tek başına ürkütücü bir durumken bir de yaş alıyorken hafızamızın zayıflama ihtimali baş etmesi zor bir hale neden olabiliyor. Hafızayı güçlendirmek için bulmaca çözmeye çalışanlar çok da haksız değil! İşte hafızayı güçlendiren aktiviteler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte hafızayı güçlendiren aktiviteler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Herkes bazen bir şeyleri unutur. Gündelik hayatın karmaşası bazen aslında aklımızda olan şeyleri bir anda unutup sonra kendimizi "A, ben bunu unutmuşum!" derken buluruz. Aslında bu durumun farkına varmak ya da çözüm için bir yol haritası belirlemek için öyle çok fazla düşünmeye ya da çok fazla çalışmaya gerek yok. Çünkü bu işlerde formül çok basit: İşleyen demir pas tutmaz!

        Eğer zihinsel fonksiyonlarınızın zarar görmemesini istiyorsak bu kabiliyetimizi köreltmemek gerekiyor. Yani hafızamız zayıflamasın istiyorsak kendimizi hatırlamaya zorlayacağımız aktivitelere maruz bırakacağız. Neyse ki bununla ilgili pek çok seçeneğimiz var... İşte hafızayı güçlendiren aktiviteler

        REKLAM

        Düzenli okuma alışkanlığı edinin: Okuma alışkanlığını sanki sayfalarca kitap okumanız gerekiyormuş gibi algılamayın. Ne kadar çok okuduğunuz değil ne kadar istikrarlı okuduğunuz önemli. Günlük gazete okumak bile sürekli okuma rutini oluşturmada işe yarar.

        Yazı alışkanlığınız olsun: Not almak ya da günlük tutmak hem deneyimlerinizin kayda geçirilmesi sayesinde hatırlamaya teşvik edildiğiniz bir pratiktir hem de yaşadıklarınızın muhasebesini yapma fırsatıdır. Günlük uğraşlar için not alma alışkanlığınızın olması bile düşünmeye ve hatırlamaya bir davetiyedir.

        Bulmaca ve zeka oyunları: Bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak hafızayı güçlendiren başlıca aktivitelerdendir. Görsel olarak düşünmeye sevk ettiği için ezbercilik hatasına da düşemezsiniz.

        Yabancı dil öğrenin: Daha bebekken öğrendiğiniz anadilinizi konuşurken bir dil bilmenin ne kadar zihin yoran bir şey olduğunu anlayamazsınız ama yeni bir dil öğrenmeye karar verdiğinizde zihninizin bir an bile boş durmadan bu yeni dilin bilgisiyle yoğurulduğunu fark edersiniz.

        REKLAM

        Bir müzik aleti çalın: Eğer kabiliyetiniz varsa bir müzik aleti öğrenmeye çalışmak da zihninizin tembelliğe düşmesini engelleyecek başlıca aktivitelerden biridir.

        Bir hobi edinin: Özellikle ileri yaşlarda ve emekli olunca çok uzun yıllar yoğun bir tempoyla çalışan zihnimiz bir anda büyük bir boşluğa düşer ve bu yeni düzen unutkanlık ihtimalini de ortaya çıkarır. Yeni bir ilgi alanı için uğraşmak zihninizin taze kalmasını sağlar.

        Egzersiz yapın: Sağlam kafa sağlam vücutta cümlesi de gerçekliği çok yüksek olan bir cümle. Düzenli spor hem vücudunuzun hem de zihninizin berrak kalmasına yardım eder.

        Stresle mücadele edin: Yoğun stres altındayken zihnimiz karanlık bir bulutun gölgesinde kalmış gibi olur. özellikle unutkanlıkla mücadele etmek için

        Yalnızlıktan uzak durun: Bu bazen insanın elinde olmaz, biliyoruz. Ama eğer imkanınız varsa etrafınızda her zaman sosyalleşebileceğiniz arkadaş gruplarının olmasına izin verin. Yalnızlık hafızanın iyi arkadaşı sayılmaz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        İki ilde gıda zehirlenmesi şüphesi
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı