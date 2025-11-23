Yaşınız ilerlesin ama zihniniz berrak kalsın... İşte hafızayı güçlendiren aktiviteler

Herkes bazen bir şeyleri unutur. Gündelik hayatın karmaşası bazen aslında aklımızda olan şeyleri bir anda unutup sonra kendimizi "A, ben bunu unutmuşum!" derken buluruz. Aslında bu durumun farkına varmak ya da çözüm için bir yol haritası belirlemek için öyle çok fazla düşünmeye ya da çok fazla çalışmaya gerek yok. Çünkü bu işlerde formül çok basit: İşleyen demir pas tutmaz!

Eğer zihinsel fonksiyonlarınızın zarar görmemesini istiyorsak bu kabiliyetimizi köreltmemek gerekiyor. Yani hafızamız zayıflamasın istiyorsak kendimizi hatırlamaya zorlayacağımız aktivitelere maruz bırakacağız. Neyse ki bununla ilgili pek çok seçeneğimiz var... İşte hafızayı güçlendiren aktiviteler

REKLAM

Düzenli okuma alışkanlığı edinin: Okuma alışkanlığını sanki sayfalarca kitap okumanız gerekiyormuş gibi algılamayın. Ne kadar çok okuduğunuz değil ne kadar istikrarlı okuduğunuz önemli. Günlük gazete okumak bile sürekli okuma rutini oluşturmada işe yarar.

Yazı alışkanlığınız olsun: Not almak ya da günlük tutmak hem deneyimlerinizin kayda geçirilmesi sayesinde hatırlamaya teşvik edildiğiniz bir pratiktir hem de yaşadıklarınızın muhasebesini yapma fırsatıdır. Günlük uğraşlar için not alma alışkanlığınızın olması bile düşünmeye ve hatırlamaya bir davetiyedir.

Bulmaca ve zeka oyunları: Bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak hafızayı güçlendiren başlıca aktivitelerdendir. Görsel olarak düşünmeye sevk ettiği için ezbercilik hatasına da düşemezsiniz. Yabancı dil öğrenin: Daha bebekken öğrendiğiniz anadilinizi konuşurken bir dil bilmenin ne kadar zihin yoran bir şey olduğunu anlayamazsınız ama yeni bir dil öğrenmeye karar verdiğinizde zihninizin bir an bile boş durmadan bu yeni dilin bilgisiyle yoğurulduğunu fark edersiniz. REKLAM Bir müzik aleti çalın: Eğer kabiliyetiniz varsa bir müzik aleti öğrenmeye çalışmak da zihninizin tembelliğe düşmesini engelleyecek başlıca aktivitelerden biridir. Bir hobi edinin: Özellikle ileri yaşlarda ve emekli olunca çok uzun yıllar yoğun bir tempoyla çalışan zihnimiz bir anda büyük bir boşluğa düşer ve bu yeni düzen unutkanlık ihtimalini de ortaya çıkarır. Yeni bir ilgi alanı için uğraşmak zihninizin taze kalmasını sağlar. Egzersiz yapın: Sağlam kafa sağlam vücutta cümlesi de gerçekliği çok yüksek olan bir cümle. Düzenli spor hem vücudunuzun hem de zihninizin berrak kalmasına yardım eder.