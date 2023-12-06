Yaşlanmayı geciktiren 5 önemli takviye: Etkilerine inanamayacaksınız
Son yıllarda yapılan araştırmalar, bazı besin takviyelerinin de yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu takviyeler, cilt, kemikler, kaslar ve organlar gibi vücudun farklı bölgelerini etkileyerek yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.
OMEGA-3
Omega-3 hem beyin sağlığı için hem de cilt sağlığınız için gerekli olan önemli bir tavkiyedir. Omega-3 ayrıca kalp sağlığını da destekler. Omega-3 yağ asitleri, kandaki trigliserit düzeylerini düşürmeye, iyi kolesterol HDL'yi artırmaya ve kötü kolesterol LDL'yi düşürmeye yardımcı olur. Bu da kalp hastalığı, felç ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Beyin sağlığını destekleyen Omega-3 yağ asitleri, beyin gelişimi ve işlevi için gereklidir. Hamilelik ve emzirme döneminde omega-3 yağ asitleri alımı, bebeklerin beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olabilir. Yetişkinlerde omega-3 yağ asitleri alımı, hafızayı, öğrenmeyi ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
ASTAKSANTİN
Dünyanın en güçlü antioksidan maddelerinden birisidir. Yaşlanmayı engelleyen en önemli maddelerden. Astaksantin, deniz yosunu, kırmızı algler, kabuklu deniz ürünleri, özellikle somon, ton balığı ve karides gibi kırmızı veya pembe renkli deniz ürünlerinde bulunan doğal bir karotenoiddir. Güçlü bir antioksidandır ve hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur.
D VİTAMİNİ
Bağışıklığın ana hormonlarından birisi D vitaminidir. Kemik sağlığını destekleyen D vitamini, kalsiyum emilimini ve kemik oluşumunu desteklemeye de yardımcı olur. D vitamini eksikliği, kemik erimesi, osteomalazi ve diğer kemik hastalıklarına yol açabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. D vitamini, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. D vitamini eksikliği, enfeksiyon riskini artırabilir.
MELATONİN
Son derece önemli bir uyku hormonu olan melatonin bağışıklığı güçlendirmede büyük bir rol oynar. Bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. Melatonin eksikliği, enfeksiyon riskini artırabilir.
GLUTATYON
Glutatyon bamya, avokado ve tahin içerisinde yüksek miktarda bulunan bir bileşiktir. Üç amino asitten oluşur: glutamin, glisin ve sistein. Glutatyon, güçlü bir antioksidandır ve hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur. Cilt sağlığını korutan glutatyon, cilt hücrelerini korur. Cilt yaşlanmasını önlemeye ve cilt hasarını iyileştirmeye de yardımcı olabilir.