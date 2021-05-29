DHA

Tahsin Hızel ile eşi Sabriye Hızel, 1999 yılında yarış atı alarak, 'Mohi' ismini verdi.

DHA'nın haberine göre 'Mohi', ilk yarışına 9 Mart 1999'da çıktı ve Adana´da yapılan yarışları 3´üncü tamamladı.

69 kez koşan 'Mohi', 6 kez birinci, 4 kez de ikinci geldi. 'Mohi' emekliye ayrılınca Hızel çifti, dişi atlarını başkasına vermeye kıyamayıp, evlerinin ahırında bakmaya başladı.

Tahsin Hızel´in 2015 yılında yaşamını yitirmesinin ardından Sabriye Hızel, eşinden yadigar attan vazgeçemeyip, bakmaya devam etti.

Sabriye Hızel, ortalama yaşam süresi 20-30 yıl olan ve 25 yaşına giren atı evladı gibi sevdiğini söyledi.

'Mohi' ile dakikalarca konuşan ve sevgi sözcüleri dile getiren Hızel, "Rahmetli eşim bunu tayken almıştı ondan sonra yetiştirdik. Çok yarış kazandı. At emekliye ayrıldı, eşim de öldü. Ben de bakmaya başladım. Benim 2 çocuğum var, bunu da çocuğum gibi seviyorum. Birisine vermeye de kıyamıyorum. Eşim öleli 6 sene oldu. Ondan beri bakıyorum. Eşimin bana yadigarı. Kaybetmek istemiyorum, başkaları üzsün istemiyorum. Ölünceye kadar bakarım. Yarış hayatı bitti, emekli olunca bize kaldı. Çok seviyorum. Buna olan duygularım çok başka. Koşular kazandı. Koşarken çok heyecanlı bir attı. Şimdi de kıyamıyorum. İsteyenler çok oldu. Gözüm arıyor ortalıkta olmadığı zaman. Gece bile kalkıp, kontrol ediyorum, yemini veririm" diye konuştu.