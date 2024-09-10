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        Haberler Gündem Güncel Yaşlı kadına belediyeden güneş paneli desteği | Son dakika haberleri

        Saimbeyli Belediyesi'nden yaşlı kadının evine güneş paneli desteği

        Adana'da 59 yaşındaki Elife Yemişen'in 8 yıl önce merhum eşiyle yaptırdığı ve elektrik aboneliği alamadığı evine, Saimbeyli Belediyesi'nce güneş paneli desteği sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:50 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:59
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        Yaşlı kadına belediyeden güneş paneli desteği
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        Adana'nın Saimbeyli Belediyesi'nce elektrik aboneliği alınamayan eve güneş paneli desteği sağlandı.

        Eyüplü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Elife Yemişen (59), 8 yıl önce merhum eşiyle yaptırdığı eve elektrik aboneliği alamadı.

        Evi yapıldığından bu yana gaz lambası veya yakınlarının evinde şarj ettirdiği lambalarla yaşamını sürdüren Yemişen'e belediye destekte bulundu.

        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, durumundan haberdar olduğu Yemişen'in evine en azından güneşli havalarda elektrik sağlanabilmesi için güneş paneli takılması talimatını verdi.

        Evine takılan panelle geçici de olsa elektriğe kavuşan Yemişen, Başkan Dal'a teşekkür etti.

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        #adana
        #saimbeyli belediyesi
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        #mahmut dal
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