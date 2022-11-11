Yaşlı kadını sokak ortasında darbetti 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da, sokak ortasında Oğuz Y. (50) tarafından Behiye G.'yi (64) hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Polatlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Oğuz Y., tartıştığı Behiye G.'yi sokak ortasında dövmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile Oğuz Y. olay yerinden kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Behiye G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Satılmış Çetin, "Teyze yürüyordu, saldırgan kadının arkasından giderek, sert bir yumruk attı. Kadın, aldığı darbe ile yere yığıldı. Saldırgan argo kelimeler kullanıp, teyzenin üzerine yürüyordu. Araya girip, tepki gösterdik. Kısa süreli bir arbede oluştu. Sonra adam, kargaşayı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Neden böyle bir şey yaptığını biz de anlayamadık" dedi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.